Apple kondigt AirTags aan voor vinden objecten

Apple heeft zijn accessoire AirTags aangekondigd. De kleine apparaatjes zijn bedoeld om objecten te kunnen vinden via de Find My-app. AirTags gaan over anderhalve week in de verkoop voor 35 euro.

De AirTags hebben bluetooth aan boord, maar hebben ook ondersteuning voor ultrawideband. Die techniek zit in de iPhone 11- en 12-telefoons. Uwb werkt op frequenties tussen ongeveer 6GHz en 8GHz. Ter vergelijking: wifi en bluetooth zitten op 2,4GHz, wifi via 802.11n of 802.11ac kan ook werken op 5GHz en 802.11ax sinds de Wi-Fi 6e-uitbreiding ook op 6GHz.

De hoge frequentie maakt nauwkeurige lokalisatie mogelijk om apparaten te vinden. Apple stelde al eerder Find My open voor accessoires van derden. Gebruikers kunnen eigen afbeeldingen op de apparaatjes zetten, zoals emoji's. De AirTags komen over anderhalve week uit, ook in Nederland. Eentje kost 35 euro, een pak met vier AirTags kost 119 euro.