Apple brengt later dit jaar Android-app uit om AirTags te detecteren

Apple werkt aan een Android-app waarmee gebruikers kunnen zien of er een AirTag in de buurt is. Op iPhones is die functionaliteit al aanwezig en dat moet onder andere stalking tegengaan. Of er verdere AirTag-ondersteuning op Android komt, is niet bekend.

Apple zegt tegen CNET dat de Android-app later dit jaar uitkomt. De app moet gebruikers in staat stellen om eventueel ongewenste AirTags en andere Find My-netwerkaccessoires te kunnen detecteren. Het lijkt erop dat Apple dit vanuit privacyoverwegingen doet en er zijn geen aanwijzingen dat er verdere ondersteuning voor het daadwerkelijke gebruik van AirTags naar Android komt.

Het nieuws over de Android-app valt samen met een andere wijziging die gemaakt wordt om stalking met AirTags tegen te gaan. De accessoires krijgen een update die ervoor zorgt dat de AirTags op een willekeurig moment tussen 8 en 24 uur een geluid maken, als ze zich niet binnen een bepaalde afstand van het apparaat van de eigenaar bevinden.

Die maatregel moet de AirTags minder geschikt maken voor het volgen van mensen. Voor de update maken de AirTags pas na drie dagen afwezigheid van de eigenaar een geluid. Apple bracht de AirTags begin mei uit. De accessoires zijn bedoeld om bijvoorbeeld aan een sleutelbos te koppelen en die vervolgens terug te kunnen vinden via de Find My-app.