Google lijkt Camera-app van timelapsefunctie voor astrofotografie te voorzien

Code in de Pixel Tips-app van Google bevat een verwijzing naar 'astrotimelapse' voor de Camera-app. Dit lijkt er op te wijzen dat de app een timelapsefunctie voor astrofotografie krijgt en mogelijk gebeurt dat bij de volgende feature drop voor Pixel-smartphones.

Google gaf zijn Pixel Tips-app dinsdag een update naar een nieuw 3.4-versienummer en sindsdien is de passage CameraAstrotimelapseSettingController in de apk te vinden, ontdekte 9to5Google. Daarmee lijkt het erop dat de Google Camera-app een functie krijgt die het maken van video's van een bewegende sterrenhemel mogelijk maakt. Met de Pixel Tips-app licht Google nieuwe functionaliteit voor de Pixel-smartphones toe, maar niet alle in de app te vinden onderwerpen zijn al beschikbaar.

Elk kwartaal publiceert Google een feature drop voor de Pixel-toestellen en de meest recente update met functionaliteit voor de smartphones verscheen in maart. Die maakte bijvoorbeeld functionaliteit om de Camera-app onderwater te gebruiken beschikbaar.

De volgende update met functies staat voor juni op de planning, maar het is niet zeker dat deze dan een een timelapsefunctie voor astrofotografie naar de Camera-app brengt. In de code is wel te zien dat de Pixel Tips-app een check doet of versie 8.2.3 van de Camera-app draait. Momenteel is de meest recente versie van die app 8.2.2.