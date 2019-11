Camera-update met astrofotografie-modus komt uit voor Google Pixel-telefoons

De astrofotografie-modus van de Pixel 4 komt met een update van de Google Camera-app naar oudere Pixel-telefoons. De Pixel 3a en 3 krijgen met de update de functie om sterren beter op de foto te zetten. De Pixel 2 krijgt de update wel, maar de astro-modus zit daar niet in.

De astrofotografie-modus zit in de nachtmodus van Google Camera 7.2, zegt 9to5Google. Die verspreidt de zoekgigant via de eigen Play Store, al hebben lang niet alle eigenaren hem binnen. De functie is te activeren door in het donker de telefoon te stabiliseren, waarna veel langere sluitertijden mogelijk zijn.

De update brengt naast de nieuwe modus ook een gewijzigde interface, waarin instellingen in een nieuw menu bovenin beeld zitten. Daar zitten wat snelle instellingen en een gewijzigd geavanceerd menu. Zo is het niet langer mogelijk de resolutie van video apart te kiezen, maar zit er een schuif voor 4k-opname.

Google brengt vaker nieuwe functies snel naar vorige Pixel-telefoons met updates. Zo kwam de nachtmodus van de Pixel 3 met een update beschikbaar op de Pixel 2. Google bracht onlangs de Pixel 4 en 4XL uit. Tweakers zal donderdag een review publiceren van de Google-smartphones.