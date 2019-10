Regels-functie verschijnt bij eigenaren Google Pixel-telefoons in instellingen

Diverse eigenaren van Pixel-telefoons melden dat de Regels-functie bij hen actief is geworden. Die functie laat gebruikers de telefoon bijvoorbeeld op stil zetten als ze op een bepaalde locatie aankomen. De telefoon stelt de functie voor op basis van gebruikspatronen.

Google lijkt de functie stapsgewijs bij steeds meer gebruikers te activeren, meldt 9to5Google. Gebruikers kunnen het verbinden met een wifi-netwerk of een schatting van de locatie als trigger gebruiken om van modus te wisselen. Vervolgens is het mogelijk om op die locatie de telefoon op stil te zetten of Niet Storen in te schakelen. De functie zit onder Systeem-Regels in de instellingen.

Die functie verschijnt nu op Pixel-telefoons, maar is al langer beschikbaar bij sommige andere fabrikanten. Zo begon Motorola al jaren geleden met het aanbieden van een mogelijkheid om het geluid uit- of aan te zetten op basis van de locatie. Ook apps als Tasker maakten dit op Android al mogelijk. Op iOS is er Shortcuts.

Screenshots van Regel. Bron: AJediIAm