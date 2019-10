Chrome krijgt mogelijk functie om tabbladen te verslepen naar andere browsers

Google Chrome krijgt in de toekomst mogelijk een update die het verslepen van tabbladen naar andere browsers mogelijk maakt. Dit is op basis van een optie die aan de Canary-build van de webbrowser is toegevoegd. De functie lijkt momenteel nog niet te werken.

Een flag met de nieuwe functie is te vinden in de meest recente versie van Google Chrome Canary, schrijft website ChromeStory. De functie wordt aangeduid als 'mix browser type tabs' en draagt de beschrijving: 'maakt het mogelijk om tabbladen te verslepen naar elke browser die tabbladen ondersteunt, inclusief applicaties'. Volgens Google moet de functie dus werken op iedere webbrowser, ook browsers die niet gebaseerd zijn op Chromium. De functie zal volgens de omschrijving werken op Mac, Windows, Linux en Chrome OS.

Uit tests blijkt dat de functie momenteel nog niet werkt nadat de flag wordt ingeschakeld. Tweakers heeft dit getest met Firefox, Google Chrome, en enkele Chromium-browsers als Vivaldi en Edge. Mogelijk heeft Google de experimentele flag alvast aan de testversie van Chrome toegevoegd, maar moeten er nog veranderingen aan de code worden doorgevoerd voordat de feature klaar is om getest te worden door gebruikers.

De toevoeging van deze flag geeft in ieder geval aan dat Google geïnteresseerd is om de functie naar zijn webbrowser te brengen, al zal het nog wel even duren voordat de feature wordt geïntroduceerd in de stabiele versie van Chrome.