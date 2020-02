Chrome OS krijgt mogelijk ondersteuning voor Ambient Mode

Chrome OS krijgt op termijn vermoedelijk ondersteuning voor Ambient Mode. Dat blijkt uit een recente commit in het Chromium-project van Google. Met Ambient Mode kunnen gebruikers hun apparaat gebruiken als smartdisplay.

In juli ontdekte ChromeStory al aanwijzingen dat Ambient Mode geïntroduceerd zou worden in Chrome OS, hoewel het toen leek te gaan om een functie om een slideshow te tonen op het vergrendelscherm van een Chromebook. XDA Developers ontdekte op vrijdag echter een commit in Chromium Gerrit die een nieuwe Ambient Mode-flag introduceert. De beschrijving van de nieuwe flag luidt: "schakel Ambient Mode in om een verbeterd vergrendelscherm met meer functies te tonen." Vermoedelijk krijgt het besturingssysteem van Google dan ook ondersteuning voor de volledige Ambient Mode.

Google introduceerde Ambient Mode tijdens de IFA in september 2019. Met de functie kunnen gebruikers hun apparaat als een smartdisplay gebruiken met behulp van de Google Assistent. De werking is vergelijkbaar met de Google Home Hub. Zo kan de functie bijvoorbeeld gebruikt worden om notificaties, herinneringen, informatie over het weer, of smarthomebedieningen te weergeven op het vergrendelscherm van een apparaat.

De functie was aanvankelijk alleen beschikbaar op een beperkt aantal apparaten. Eerder deze week meldde OnePlus echter al dat enkele telefoons van het bedrijf binnenkort ondersteuning voor Ambient Mode krijgen. Het is nog onduidelijk wanneer de functie zal verschijnen voor Chrome OS. Wanneer de commit wordt doorgevoerd, kunnen gebruikers de flag vinden onder chrome://flags#enable-ambient-mode.