Chrome 84 gaat waarschuwen voor misleidende notificatieverzoeken

Google voegt bescherming tegen misleidende meldingen toe aan zijn Chrome-browser. Gebruikers krijgen een waarschuwing te zien als een site hen probeert te verleiden op een misleidende notificatie of toestemmingsverzoek.

Google start bij Chrome 84 met de bescherming tegen misleidende meldingen. De introductie van die versie staat op de planning voor 14 juli. Het gaat dan om misleidende verzoeken om toestemming van een gebruiker te verkrijgen om notificaties toe te staan, bijvoorbeeld als eis om toegang tot de inhoud van een site te krijgen. Ook noemt Google misleidende notificaties die op chatberichten, waarschuwingen of systeemdialogen lijken en gebruikt worden voor phishingaanvallen en links naar malware.

Bij sites die op een dergelijke wijze meldingen misbruiken gaat Google automatisch het 'stille' notificatiesysteem met een kleine melding in de adresbalk activeren, zoals dat geïntroduceerd werd in Chrome 80. Daarnaast gaat de browser waarschuwen dat de site waarschijnlijk probeert te misleiden met notificaties. Gebruikers kunnen dan alsnog de notificaties toestaan.

De beveiliging werkt alleen voor nieuwe notificatieverzoeken. Wie dus al een misleidende melding heeft toegestaan, wordt niet alsnog beschermd. Google meldt mogelijk bescherming voor hen in een later stadium toe te voegen. Volgens het bedrijf behoren klachten over misleidende notificaties tot de meest geuite problemen die gebruikers met Chrome ervaren.