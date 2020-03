Google brengt Chrome OS 80 met minder opvallende notificatieblokkade uit

Google heeft versie 80 van Chrome OS uitgebracht. De update voegt onder andere een picture-in-picture-modus toe voor Netflix. Ook voegt het bedrijf enkele aanpassingen toe aan de Linux-functionaliteit van het besturingssysteem.

Google heeft onder andere picture-in-picture-ondersteuning toegevoegd aan de Netflix-app. Hiermee kunnen gebruikers Netflix bekijken en ondertussen andere applicaties gebruiken. Ook krijgt de Galaxy Chromebook van Samsung ondersteuning voor Ambient EQ, een functie die automatisch de witbalans en kleurtemperatuur van een scherm op basis van de fysieke omgeving aanpast. Dit doet het apparaat door middel van enkele sensoren. De meest recente smartphones van Google, de Pixel 4 en Pixel 4 XL, ondersteunen deze functie al. 'In de toekomst' krijgen andere Chromebooks ook ondersteuning voor deze functie.

Netflix picture-in-picture (links) en Ambient EQ. Afbeeldingen via Google

Daarnaast voegt het bedrijf enkele aanpassingen van Linux-functionaliteit toe aan zijn besturingssysteem, schrijft Chrome Unboxed. Nieuwe Linux-gebruikers krijgen vanaf Chrome OS 80 een container met Debian 10. Voorheen kregen gebruikers een omgeving met Debian 9. Huidige Linux-gebruikers op Chrome OS krijgen 'in de toekomst' ook een upgrade. Gebruikers die direct toegang tot Debian 10 willen, kunnen hun huidige Linux-omgeving verwijderen en een nieuwe container instellen.

De nieuwe versie van Googles besturingssysteem bevat daarnaast versie 80 van de Chrome-webbrowser. Deze voegt onder andere een nieuw notificatiesysteem toe. Met eerdere versies van Chrome kregen gebruikers een pop-up in beeld wanneer een website meldingen wilde versturen. Dit is in Chrome 80 omgeruild voor een 'stil' notificatiesysteem met een kleine melding in de adresbalk. De functie wordt automatisch ingeschakeld bij gebruikers die meldingen van websites vaak blokkeren. Gebruikers kunnen de functie ook handmatig inschakelen, schrijft 9to5Google. Ook krijgt de webbrowser een verbeterde interface voor tablets. Zo worden tabbladen beter bruikbaar voor Chrome OS-apparaten in tablet-modus, schrijft Android Police.