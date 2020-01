Google geeft sommige komende Chromebooks ondersteuning van acht jaar

Google verlengt de Chrome OS Automatic Update-periode voor komende Chromebooks van de huidige maximale zeven jaar naar een langere periode. Het techbedrijf noemt twee nieuwe Chromebooks als voorbeeld, waarvan de ondersteuning in juni 2028 afloopt.

Google meldt dat de verlengde ondersteuning geldt voor Chromebooks die dit jaar en daarna verschijnen. De onlangs aangekondigde Lenovo 10e Chromebook Tablet en Acer Chromebook 712 krijgen Chrome OS-updates tot juni 2028. Hoeveel jaar kopers van Chromebooks daadwerkelijk nieuwe updates kunnen verwachten, hangt van het model en het moment van kopen af.

Van alle Chromebooks die zijn verschenen, zet Google in een lijst de einddatum van ondersteuning op een rij, en inmiddels is die datum ook binnen de Chrome OS-installatie van individuele apparaten te zien. De periode waarbinnen Google ondersteuning biedt, begint te lopen op het moment waarop de eerste Chromebook op basis van dat hardwareplatform te koop komt.

Google maakte in november vorig jaar al bekend te overwegen om de Auto Update Expiration-tijd van 6,5 tot 7 jaar te verlengen. Het bedrijf zei toen dat het updaten van de kernel, het aanpassen van de drivers en het testen van de updates veel tijd en geld kost. Het aflopen van de ondersteuning leidde in het verleden bij gebruikers tot onbegrip, aangezien de hardware van een Chromebook dan vaak nog in orde is, maar het apparaat niet meer gebruikt moet worden vanwege mogelijke beveiligingsproblemen.

Google maakte verder bekend dat het voor onderwijsinstellingen het Chrome Education Upgrade-programma is begonnen. Het bedrijf brengt om de zes weken automatische beveiligings- en andere updates beschikbaar voor Chromebooks binnen educatieve instellingen en biedt meer beheermogelijkheden.