Google wil Steam-ondersteuning naar Chromebooks brengen

Google wil Chrome OS ondersteuning voor Steam geven. De Steam-client voor Linux zou dan binnen het Linux-subsysteem draaien, zodat gebruikers games via het Steam-platform op hun Chromebooks kunnen draaien.

De Linux-client kan al op Chrome OS draaien via Crostini. Bij Crostini draait een Linux-distributie met de naam Termina in een virtuele machine op Chrome OS. Oorspronkelijk was deze functionaliteit met name voor ontwikkelaars bedoeld, maar Google brengt de ondersteuning naar alle Chromebooks en wil dus ook Steam naar het platform brengen. Dat zegt Kan Liu, hoofd product management voor Chrome OS, tegen Android Police.

Details gaf Liu nog niet, maar wel toonde hij zich optimistisch dat het project haalbaar was, onder andere vanwege de trend van crossplatformondersteuning bij games en technieken als Vulkan om dit mogelijk te maken. Om de komst van Steam naar Chrome OS-systemen te doen slagen, lijkt het onder andere nodig dat die systemen over krachtigere grafische hardware gaan beschikken en omgekeerd zal Crostini hardwarematige acceleratie van graphics moeten bieden.

Onduidelijk is in hoeverre Valve meewerkt aan het project. Valve zet zich al jaren in om de ontwikkeling van Linux-ondersteuning voor games te verbeteren. Het bedrijf probeerde met zijn op Linux gebaseerde Steam OS een eigen platform te bieden, maar de ontwikkeling daarvan lijkt op een laag pitje te staan door gebrek aan succes. Onder andere een tekort aan goede games bleek een struikelblok voor succes.