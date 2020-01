'EU overweegt gezichtsherkenning in openbare ruimte tot 5 jaar te verbieden'

De Europese Unie zou willen voorstellen om technologie voor gezichtsherkenning in de publieke ruimte voor een periode van drie tot vijf jaar te verbieden. In de tussentijd zouden maatregelen tegen onwenselijke gevolgen van de techniek ontwikkeld kunnen worden.

Het voorstel staat in een draft van een white paper van de Europese Commissie over kunstmatige intelligentie, claimt Euractiv, dat het document in handen heeft. Het document stelt het verbieden van het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door private of publieke partijen in openbare ruimtes voor een tijdelijke periode voor, waarbij een voorbeeld van drie tot vijf jaar gegeven wordt. In die periode kan de Europese Commissie de impact van de technologie bepalen en mogelijke maatregelen laten ontwikkelen om de risico's van gezichtsherkenning in te dammen.

Het voorstel lijkt tal van Europese projecten op het gebied van gezichtsherkenning op losse schroeven te zetten. In Nederland lopen er bijvoorbeeld projecten bij Schiphol en voetbalstadions. Ook in Frankrijk zijn er omvangrijke gezichtsherkenningsprogramma's, evenals bij Duitse treinstations en vliegvelden.

Volgens Euractiv is het de bedoeling dat de Europese Commissie het document eind februari publiceert. Het document noemt vijf deelgebieden voor regulering van kunstmatige intelligentie: vrijwillige labeling, vereisten voor gebruik door overheden, vereisten bij toepassing met hoog risico, beveiliging & verantwoordelijkheid en toezicht.

Ontwikkelaars zouden in aanmerking komen voor een label als ze bij hun werk aan ai-toepassingen vrijwillig voldoen aan vereisten voor ethische en betrouwbare kunstmatige intelligentie. Toepassingen met hoog risico, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, het transport of in het juridische werkveld, gaan onder bepaalde wettelijke regels vallen. Wat beveiliging betreft moeten bestaande regels uitgebreid worden, bijvoorbeeld om risico's van ai voor cyberdreigingen, privacy en bescherming van persoonsgegevens onderdeel te maken van richtlijnen.