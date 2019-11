Kabinet en KNVB onderzoeken opties voor gezichtsherkenningscamera's in stadions

Het kabinet en de KNVB gaan onderzoeken of camera's met gezichtsherkenning in Nederlandse voetbalstadions kunnen helpen tegen racistische incidenten. In een eerste gesprek zeggen de twee partijen gezichtsherkenning te willen.

Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen om camera's verplicht te stellen voor clubs. "De gesprekken over de inzet van camera's zitten nog in de beginfase", zegt woordvoerder Daan Schippers. De komende twee maanden willen de voetbalbond KNVB en het kabinet uitzoeken op welke manier voetbalstadions slimme camera's kunnen gebruiken naast andere antiracismemaatregelen. "We hebben ondersteuning nodig van het strafrecht, we hebben te maken met privacyregels." De KNVB en leden van het kabinet gingen donderdag in gesprek over mogelijke maatregelen tegen racisme in het voetbal, naar aanleiding van incidenten tijdens een wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior.

Onder de Europese privacywet AVG zijn biometrische data 'bijzondere persoonsgegevens'. Bedrijven en overheden die biometrische data willen gebruiken, zijn gebonden aan strengere eisen dan normaal. De vraag wordt niet óf de camera's er komen, maar eerder in welke vorm en met welke regels, zegt Schippers.

Een aantal maanden geleden bleek al dat FC Den Bosch gebruikmaakte van gezichtsherkenningscamera's. Uit een inventarisatie van Omroep Brabant bleek dat de club 24 camera's in het station had hangen. Daarbij gaat het vooral om camera's die registreren wie een stadionverbod heeft. De KNVB zei toen de maatregel 'disproportioneel' te vinden. Dat ging over de kosten en niet over privacy, verheldert Schippers. "Er was toen discussie over een landelijke eis om dit bij alle clubs in het betaald voetbal in te zetten. Bij de meerderheid van de clubs is er geen noodzaak of aanleiding voor, en deze clubs belasten met dergelijke zware en dure maatregelen is niet proportioneel. Dat kunnen we dan ook niet van clubs eisen." De KNVB stimuleert clubs wel om 'dadergerichte maatregelen' te nemen bij incidenten. "Als clubs er dan vervolgens zelf voor kiezen om een dergelijk systeem te implementeren, staat dat ze uiteraard vrij, als dit aan alle regelgeving zoals de AVG voldoet."

Als dergelijke camera's er komen, is het nog de vraag bij welke clubs dat gebeurt. Het kabinet pleitte ervoor dat bij alle amateurvelden te doen. Volgens Schippers worden er langs veel velden nu al camera's ingezet die bijvoorbeeld doelpunten opnemen. Dat zijn camera's van VoetbalTV. De voetbalbond overweegt de mogelijkheid iets met die camera's te doen, maar ook daarvoor zijn nog geen concrete plannen. "Vanwege de privacywet mogen VoetbalTV-beelden niet worden uitgewisseld met andere instanties." Volgens minister Bruno Bruins van Sport is het geen probleem als die camera's ook omstanders filmen. "Ik ben daar persoonlijk niet tegen als dat nodig is om racisten te pakken", zegt hij tegen NRC.