Drie Nederlandse voetbalclubs testen 'slimme technologie' tegen racisme

Feyenoord, PSV en PEC Zwolle zijn een pilot gestart waarbij 'slimme technologie' gebruikt wordt om racisme en discriminerende spreekkoren in stadions te detecteren. PSV gebruikt geluidscamera's en PEC Zwolle test onder andere digitale persoonlijke tickets.

Volgens voetbalbond KNVB duurt de pilot een jaar en moet daarna blijken 'of en op welke wijze de slimme technologie ondersteunend is aan het signaleren van racisme en discriminatie' en of die 'bijdraagt aan het identificeren van personen die hierbij betrokken zijn'. Volgens de KNVB schoten beschikbare videobeelden en geluidopnames in het verleden vaak tekort.

De pilotprojecten met 'slimme technologie' voldoen volgens de voetbalbond aan de Nederlandse privacywet- en regelgeving, maar veel inhoudelijke details zijn niet bekend. Gezichtsherkenning wordt niet expliciet benoemd. De inzet daarvan is onder privacywetgeving lastig omdat biometrische data valt onder de noemer 'bijzondere persoonsgegevens'. De verwerking daarvan is gebonden aan strenge eisen.

PSV gaat aan de slag met het Fangage for Footbal-plan. Daarbij worden geluidscamera's in het stadion ingezet 'om de betrokkenheid en het enthousiasme van de fans te meten en te lokaliseren'. Dat wordt live teruggekoppeld aan de supporters en de club denkt hun daardoor te motiveren 'op een positieve manier de club aan te moedigen en meer mee te zingen'. Tegelijkertijd kan die technologie ingezet worden om 'met kunstmatige intelligentie afwijkend geluid te signaleren', aldus de KNVB. Een menselijke operator kan bij het horen van discriminerende spreekkoren dan actie ondernemen.

De pilot van PEC Zwolle heet Smart Safe Stadiums en die club zegt toegang van bezoekers aan het stadion via een app te koppelen aan een persoonlijk ticket. "Met deze app zet de club een verdere stap in het optimaliseren van stadiontoegang", zegt de club. Details over hoe dit ingezet wordt tegen racisme zijn niet bekend, maar de club meldt dat 'bij een aantal wedstrijden getest wordt hoe technieken zoals kunstmatige intelligentie en machinelearning de fanbeleving en de sociale veiligheid in het stadion kunnen verbeteren'.

Wat Feyenoord precies gaat doen, is onduidelijk. Volgens de aankondiging komt er een pilot met een 'innovatie' die een oplossing biedt voor vraagstukken als het identificeren van de aanleiding tot ongewenst gedrag, preventie door middel van technologie en het signaleren, registreren, identificeren en sanctioneren.

De drie pilots zijn door het bedrijfsleven en de Betaald Voetbal Organisatie bedacht, in opdracht van de KNVB en de Rijksoverheid, in het kader van het initiatief 'Ons voetbal is van iedereen'. Dat initiatief werd gestart naar aanleiding van racisme en discriminerende spreekkoren in het betaald voetbal. Eind 2019 stuurden het Kabinet en de KNVB al aan op gezichtsherkenningscamera's in stadions.