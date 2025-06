Nederlands ministerie bestudeert plan voor vingerafdrukscan bij stadions

Het Nederlandse ministerie voor Veiligheid en Justitie bestudeert een plan om stadionverboden voor hooligans te handhaven met een vingerafdrukscan. Het is onduidelijk of de verplichting om een vingerafdruk af te staan, mag volgens de huidige privacywetgeving.

In het plan zouden stadions toegangspoortjes krijgen die gekoppeld zijn aan een database van het Openbaar Ministerie. Vervolgens zouden de poortjes niet opengaan als de vingerafdruk van een bekende hooligan herkend wordt, meldt De Telegraaf. Ook zouden de vingerafdrukken een koppeling hebben met het toegangsbewijs, zodat alleen mensen met een geldig toegangsbewijs binnenkomen.

Het is nog onbekend hoe de implementatie er precies uit zou gaan zien. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat er strenge eisen zijn voor het toepassen van biometrische kenmerken, zoals een vingerafdruk, voor toegang. "Er is dan een strenge toets nodig of het belang van het gebruik van biometrie in verhouding staat tot de inbreuk op de privacy. En of het gebruik van biometrische gegevens de beste manier is om de toegang te beveiligen of dat er ook andere manieren zijn."

Dat verschilt van geval tot geval. "Bij een kerncentrale mag bijvoorbeeld biometrie ingezet worden voor toegangscontrole. Daar is het belang van beveiliging heel groot en mogen maar bepaalde mensen toegang hebben. Het gebruik van biometrische persoonsgegevens bij toegang tot bijvoorbeeld een recreatiegebied of de garage van een reparatiebedrijf kan de toets niet doorstaan." In geen geval is het toegestaan om alleen toegang te verlenen via biometrie; er moeten alternatieven zijn. "De noodzaak van beveiliging is niet zo groot dat mensen alleen door gebruik van biometrie toegang kunnen krijgen."

De AP baseert zich op de UAVG, de Nederlandse uitvoeringswet van de Europese privacywet AVG. Het is niet voor het eerst dat er gesproken wordt over de inzet van biometrie in voetbalstadions. Dat gebeurde eerder al in 2019 en in 2007 liep al een test.