Meta verkoopt Giphy aan Shutterstock voor 53 miljoen dollar, verlies van 87%

Meta gaat Giphy verkopen aan stockfotoplatform Shutterstock. Dat betaalt 53 miljoen dollar in cash voor het platform, terwijl Facebook er in 2020 400 miljoen euro voor betaalde. De verkoop is een gevolg van een blokkade door de Britse markttoezichthouder.

Shutterstock schrijft in een persbericht dat het 53 miljoen dollar, omgerekend zo'n 49 miljoen euro, voor Giphy betaalt. Dat gebeurt in cash en niet in aandelen. Shutterstock verwacht dat de transactie in juni van dit jaar rond moet zijn. Onderdeel van de transactie is een overeenkomst over het api-gebruik van Giphy. Verkoper Meta moet daarmee garanderen dat Giphy-gifjes blijven werken op diensten zoals Facebook, Instagram en WhatsApp.

Meta, destijds nog Facebook, kondigde in 2020 aan Giphy over te willen nemen. Het bedrijf betaalde daar 400 miljoen dollar voor, destijds zo'n 369 miljoen euro. Daarmee lijdt het bedrijf meer dan 80 procent verlies in de verkoop.

De verkoop werd afgedwongen door de Britse mededingingsautoriteit, de Competition and Markets Authority. Dat had al direct na de overname bezwaren tegen de overname. Dat mondde uit tot een langdurig juridisch gevecht, dat in oktober vorig jaar ten einde kwam. Toen besloot de CMA dat Meta definitief afstand moest doen van het platform. Aan die verkoop waren verschillende voorwaarden verbonden. Zo moest Meta het complete platform verkopen en mocht het dan niet in stukjes doen. Ook moest Meta op zoek naar een legitieme koper die het platform zou willen blijven beheren of het zou willen integreren in zijn eigen diensten.

Shutterstock blijkt die partij te zijn. Het bedrijf zegt Giphy te willen inzetten voor verschillende doelen. In de eerste plaats is dat om de stockfotobibliotheek aan te vullen met gifjes en stickers en om de Giphy-api te integreren in die van Shutterstock. Daarnaast wil het bedrijf in de toekomst meer gaan doen met generatieve AI en metadata, al geeft het weinig details over hoe Giphy in die strategie past. Shutterstock wil daarnaast meer kunnen adverteren via Giphy, specifiek op mobiele apparaten.