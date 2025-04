Instagram laat gebruikers geen foto's of video's sturen zonder accepteren DM

Instagram gaat stoppen met toestaan dat gebruikers zonder dat hun DM geaccepteerd is foto's en video's kunnen sturen. Voortaan kunnen uitnodigingen om te gaan chatten alleen maar tekst bevatten, zo zegt moederbedrijf Meta.

Dat moet het ontvangen van ongewenst beeldmateriaal tegen gaan, meldt Meta. Beeldmateriaal ontvangen kan wel van gebruikers die elkaar volgen en die dus de uitnodiging om te chatten hebben geaccepteerd. Per gebruiker kunnen gebruikers één uitnodiging sturen en er is ook een limiet op het aantal uitnodigingen dat een gebruiker kan sturen per dag.

De eerder aangekondigde 'stille modus' voor Instagram komt bovendien in de komende weken beschikbaar voor iedereen. Meta komt ook met ouderlijk toezicht op Facebook Messenger. Daarmee kunnen ouders zien hoeveel tijd kinderen doorbrengen in de chatapp en met wie ze kunnen chatten. De inhoud van de chats en met wie kinderen precies chatten is onzichtbaar voor ouders.