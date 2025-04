TikTok stopt met BeReal-kloon Now

TikTok stopt met BeReal-kloon TikTok Now. Dat zegt de app van het bedrijf in een melding aan gebruikers.

Onder meer voormalig The Next Web-redacteur Matt Navara zag de melding, maar ook een muzikant postte een screenshot. TikTok Now heeft negen maanden bestaan: de Chinese socialemedia-app kondigde de functie in september aan. TikTok zegt niet waarom de functie stopt; vermoedelijk is zij weinig populair. Het originele BeReal heeft naar verluidt afgelopen tijd ook gebruikers verloren.