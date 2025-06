'Facebook en Twitter verliezen half miljoen Nederlandse gebruikers in een jaar'

Facebook en Twitter hadden in januari 2023 beide bijna een half miljoen gebruikers minder dan in januari 2022. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Newcom. Instagram en TikTok hebben beide juist een miljoen gebruikers meer dan een jaar eerder.

Het populairste sociale platform in Nederland blijft WhatsApp, met 13,3 miljoen gebruikers. Dit is zeven procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de 2023-editie van het Nationale Social Media Onderzoek van Newcom. YouTube zag dezelfde stijging als WhatsApp en heeft met 9,9 miljoen gebruikers de tweede plaats overgenomen van Facebook. Dit Meta-platform verloor vijf procent van het aantal Nederlandse gebruikers en heeft nu eveneens 9,9 miljoen gebruikers.

Twitter is twee plaatsen gezakt op Newcoms ranglijst en staat nu op de negende positie van de toptien-sociale media met meeste Nederlandse gebruikers. Dit platform heeft nu 3,1 miljoen gebruikers, dertien procent minder dan vorig jaar.

Opvallend is dat BeReal niet in de top tien staat van meeste Nederlandse gebruikers, maar wel in de ranglijst voor sociale media met het meeste dagelijkse gebruik. Deze app vraagt gebruikers eenmaal per dag een foto te maken van hun omgeving en zichzelf. Gebruikers kunnen ook de BeReals van anderen bekijken. BeReal staat negende in de ranglijst voor de meeste dagelijks actieve gebruikers, met 0,8 miljoen. Telegram staat niet in deze ranglijst.

Facebook verliest volgens het onderzoek voornamelijk gebruikers in de leeftijd van 15 tot en met 29 jaar, maar kan wel meer 55+-ers naar zich trekken. Ook bij Twitter neemt het aantal gebruikers die 55 jaar of ouder zijn toe. Hier doet de afname zich vooral voor bij hoogopgeleide vrouwen van tussen de 20 en 39 jaar oud, stelt Newcom.

Newcom voert sinds 2010 jaarlijks onderzoek uit naar het gebruik van sociale media in Nederland. Voor de 2023-editie zijn 7021 mensen ondervraagd, waardoor volgens Newcom een representatieve afspiegeling ontstaat van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.