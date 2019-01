Onderzoek: Facebook-gebruik onder Nederlanders neemt fors af

Uit onderzoek blijkt dat in het afgelopen jaar een groot aantal Nederlanders is gestopt met het gebruik van Facebook. Meer dan 600.000 Nederlanders gebruikt het sociale medium niet langer, terwijl dochterbedrijf Instagram juist fors groeit.

Het onderzoek is uitgevoerd door Newcom, die met hun vragenlijst iets meer dan zevenduizend mensen wisten te bereiken. Uit de gegevens blijkt dat in Nederland in het afgelopen jaar ongeveer 640.000 mensen zijn gestopt met het gebruiken van Facebook, en ongeveer een derde daarvan heeft ook daadwerkelijk zijn of haar account verwijderd. Volgens Newcom neemt het gebruik van Facebook vooral af onder mensen jonger dan 40.

In tegenstelling tot Facebook laat Instagram, overigens ook eigendom van Facebook, juist wel een stevige groei zien. In het afgelopen jaar zijn 830.000 Nederlanders begonnen met het gebruik van Instagram, een groei van zo'n 20 procent. Ook YouTube noteerde groei, met een toename van 720.000 gebruikers. Whatsapp-gebruik nam licht toe, van 11,5 miljoen naar 11,9 miljoen Nederlanders.

De daling in het aantal Facebook-gebruikers past in een trend die al langer zichtbaar is. Verscheidene onderzoeken wereldwijd hebben aangetoond dat Facebook-gebruik onder met name jongeren gestaag aan het afnemen is.