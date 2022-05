Newcom: TikTok is Twitter voorbij in aantal dagelijkse Nederlandse gebruikers

TikTok is in het aantal dagelijkse gebruikers in Nederland Twitter voorbij, zo claimt onderzoeksbureau Newcom. Ongeveer 10 procent van de respondenten in het onderzoek gebruikt Twitter dagelijks, bij TikTok is dat 11 procent.

In dagelijks gebruik blijft WhatsApp bovenaan staan, zegt Newcom in het Social Media Onderzoek 2022. Ongeveer 65 procent van de respondenten gebruikt dat dagelijks. Facebook volgt met 46 procent, dan Instagram met 27 procent. YouTube en Snapchat volgen met 23 en 13 procent.

TikTok heeft vooral opgang gemaakt onder twintigers, zo blijkt uit het rapport. Die zijn de videoapp in het afgelopen jaar meer gaan gebruiken. De populariteit onder tieners is volgens het onderzoek nauwelijks gewijzigd. Onder tieners en twintigers moet TikTok het nog wel afleggen tegen onder meer WhatsApp, Snapchat en Instagram.

Het onderzoek is online uitgevoerd onder 7057 respondenten in januari 2022. De groep respondenten is volgens Newcom representatief voor de bevolking van 15 jaar en ouder. De bevolking van 15 jaar en ouder met toegang tot internet is zo'n 14,2 miljoen mensen groot.