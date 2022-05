Nederlandse studio helpt Funcom bij ontwikkeling Dune-openwereldgame

Abstraction Games is betrokken bij de ontwikkeling van een multiplayersurvivalgame met een open wereld in het Dune-universum. Die game wordt gemaakt met Unreal Engine en de Nederlandse studio werkt aan verschillende technische aspecten.

Een groot deel van het team van Abstraction werkt aan het optimaliseren van de prestaties en aan het ondersteunen van verschillende platforms, maar er zijn ook ontwikkelaars van de Nederlandse studio toegevoegd aan het team van Funcom om te helpen bij de ontwikkeling van 'grote features' in het spel. Abstraction Games schrijft dat in een aankondiging over de samenwerking. Volgens de studio werken er ook Abstraction-ontwikkelaars samen met Funcom aan de AI, audio, animaties en physics van de game.

Uit de aankondiging blijkt dat Abstraction en Funcom al enige tijd samenwerken. De cto van Funcom zegt dat het 'een genoegen is' om samen te werken aan de kerntechnologie van het spel. Er is verder weinig bekend over de titel. Funcom maakte begin 2019 bekend te werken aan minimaal drie Dune-titels. Destijds werd ook al de openwereldgame genoemd.

Abstraction Games is in 2007 opgericht en is gevestigd in Valkenswaard. De studio werkt veel samen met grote ontwikkelaars om bijvoorbeeld ondersteuning op meerdere platforms te leveren. Naar eigen zeggen heeft de studio in de afgelopen jaren aan 'meer dan 200 versies van 60 games' gewerkt. Recente titels waar de studio medewerking aan heeft verleend zijn: Mass Effect: Legendary Edition, Halo: The Master Chief Collection, Surgeon Simulator 2, Frostpunk en Surviving Mars.