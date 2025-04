Virtuos Games neemt Nederlandse gamestudio Abstraction over

Virtuos Games neemt drie kleinere gamestudio's over, waaronder het Nederlandse Abstraction. Daarnaast neemt de Aziatische gameontwikkelaar het Amerikaanse Pipeworks Studios over en verkrijgt het een meerderheidsbelang in het Canadese Umanaïa Interactive.

Het bedrijf maakt de overnames van de studio's in een persbericht bekend, maar noemt geen bedragen. Naar eigen zeggen wil Virtuos Games door middel van internationale samenwerking bijdragen aan de gameontwikkeling van derden. Het van oorsprong Chinese bedrijf werkte mee aan uiteenlopende grote titels, waaronder Horizon-games, L.A. Noire, Hogwarts Legacy en Cyberpunk 2077. Het bedrijf zou dankzij de overname beschikking krijgen over 300 nieuwe 'AAA-niveau ontwikkelaarsexperts', voor een totaal van 1200 ontwikkelaars in het Westen.

Het Noord-Brabantse Abstraction Games heeft honderd werknemers in dienst. De ontwikkelaar werkte onder meer aan ports van Frostpunk, ARK: Survival Evolved en Hotline Miami, en droeg bij aan de 'creatieve ontwikkeling' van Dune: Awakening, Baldur's Gate 3 en Halo: The Master Chief Collection.

Pipework Studios werkte eerder mee aan Terraria, verschillende Madden-titels en enkele Call of Duty-games. Umanaïa Interactive werkte mee aan verschillende Ubisoft-games uit de Watch Dogs-, Far Cry- en Rainbow Six-franchises. Virtuos Games investeerde in 2022 al een onbekend bedrag in Umanaïa en heeft nu dus een meerderheidsbelang in de studio.