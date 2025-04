Onderzoeker vindt beveiligingsrisico door typfout in DNS-records Mastercard

Mastercard had volgens een beveiligingsonderzoeker ruim vier jaar een typfout in zijn DNS-records. Kwaadwillenden hadden dit foutieve domein vervolgens kunnen gebruiken om verkeer bedoeld voor Mastercard te onderscheppen. Het probleem is intussen opgelost.

Onderzoeker Philippe Caturegli schrijft dat Mastercard in zijn DNS-records verwees naar vijf zogenoemde Domain Name System-servers van het bedrijf Akamai, zo merkte Security.nl op. Een van die verwijzingen was 'a22-65.akam.ne', terwijl dat 'a22-65.akam.net' had moeten zijn. De onderzoeker meldde het beveiligingsprobleem bij Mastercard en registreerde het foutieve domein uit voorzorg.

De Amerikaanse techjournalist Brian Krebs schrijft in een nieuwsbericht op basis van verdere uitleg van Caturegli dat er ook een DNS-server op het foutieve adres opgezet werd, waarop vervolgens 'dagelijks honderdduizenden verzoeken' geregistreerd werden. Er bleken meer organisaties een foutieve 'akam.ne'-verwijzing te hebben, al was het creditcardbedrijf verreweg de grootste.

Mastercard ontkent volgens de onderzoeker dat de typfout een beveiligingsrisico veroorzaakte, maar heeft het probleem wel opgelost. Het bedrijf zou oorspronkelijk niet op de melding van Caturegli hebben gereageerd en ondernam volgens hem pas actie nadat Krebs hier iets over publiceerde.