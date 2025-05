DigiCert trekt meer dan 80.000 certificaten in na DNS-validatiefout

Certificaatuitgever DigiCert moet meer dan 80.000 certificaten intrekken vanwege een fout in de manier waarop domeinnamen worden gevalideerd. Het bedrijf zegt dat het daarom verplicht is binnen een dag een aantal certificaten in te trekken.

DigiCert zegt dat het een flink aantal certificaten van gebruikers noodgedwongen intrekt. Het bedrijf noemt geen cijfers, maar zegt dat het om 0,84 procent van alle domeincertificaten gaat die het heeft uitgegeven. Volgens een BugZilla-rapportage gaat het om 83.267 certificaten, verdeeld over 6807 klanten. Het gaat om certificaten die tussen augustus 2019 en juni 2024 zijn uitgegeven. Het grootste deel van de certificaten is inmiddels ingetrokken.

De reden voor het intrekken is de manier waarop DigiCert aan Domain Control Verification doet. Dat doet DigiCert om te controleren of een domeinnaam bij een klant hoort. Dat gebeurt met een DNS-look-up van een Cname-record. DigiCert voegt een willekeurige random value toe aan zo'n Cname-record.

Om te voorkomen dat een random value precies dezelfde waarde kan krijgen als de domeinnaam, zegt standaardisatie-uitgever Certification Authority Browser Forum dat certificaatuitgevers een underscore aan de random value moeten toevoegen. DigiCert zegt nu dat het heeft ontdekt dat in sommige Cname-records geen underscore werd toegevoegd. Het bedrijf zegt dat de kans minimaal is dat er daardoor een botsing tussen waardes en domeinnamen ontstond, maar 'volgens de strenge CABF-regels moeten certificaten met een probleem in de domeinvalidatie binnen 24 uur worden ingetrokken, zonder uitzondering'. Het bedrijf zegt dan ook niet of het concrete problemen heeft opgemerkt, maar dat het om een standaardmaatregel gaat.

Klanten moeten zelf via hun DigiCert-account een nieuw certificaat aanvragen. Dat kan ook via tools als de Trust Lifecycle Manager. DigiCert zegt dat het het probleem op het spoor kwam nadat een gebruiker vragen stelde over het proces. Het bedrijf begon daarna een eigen onderzoek.