Microsoft: ransomware wordt verspreid via gerepareerde bug in ESXi-hypervisor

Microsoft waarschuwt dat een kwetsbaarheid in de ESXi-hypervisor wordt misbruikt om ransomware te verspreiden. Met de bug is het mogelijk om volledige adminrechten te krijgen op ESXi-vm's. VMware-eigenaar Broadcom heeft inmiddels een patch voor de bug uitgebracht.

Microsoft beschrijft de kwetsbaarheid in een blogpost. Die draait om de ESXi-hypervisor, een baremetalhypervisor die onderdeel is van VMwares vSphere. De kwetsbaarheid, CVE-2024-37085, maakt het mogelijk om volledige adminrechten te krijgen op een hypervisor door alleen een Active Directory-groep aan te maken die ESX Admins heet. Dat werkt ook als een aanvaller de rechten nog niet heeft.

De bug werd al in juni van dit jaar gerepareerd, nadat Microsoft die eerder ontdekte en via een responsibledisclosureprocedure aan VMware-eigenaar Broadcom doorgaf. Dat bedrijf bracht op 25 juni patch ESXi 8.0 Update 3 uit en beschreef een mitigatiemethode. Toch zegt Microsoft dat de kwetsbaarheid nu actief wordt misbruikt voor het verspreiden van ransomware.

Microsoft heeft het over 'talrijke aanvallen'. Die worden uitgevoerd door meerdere ransomwaregroeperingen. Microsoft noemt in ieder geval Storm-0506, Storm-1175, Octo Tempest en Manatee Tempest als voorbeeld. Dat zijn geen landgerelateerde groepen, maar wel bekende bendes achter grote ransomware. Microsoft zegt dat die groepen ransomware als Akira en Black Basta verspreiden, maar ook LockBit. In het algemeen zegt Microsoft dat ransomwarebendes op steeds grotere schaal virtuele machines aanvallen.