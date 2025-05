Ook Mozilla zegt vertrouwen in certificaatuitgever Entrust op na incidenten

Na Google heeft ook Mozilla het vertrouwen opgezegd in Entrust. Vanaf december worden meerdere rootcertificaten van het bedrijf niet meer vertrouwd in Firefox. Het bedrijf zegt dat Entrust niet voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen.

Ben Wilson, CA Program Manager bij Mozilla, zegt dat het bedrijf alle TLS-rootcertificaten van Entrust een distrust-afterstatus geeft. Dat geldt vanaf 30 november 2024. Nagenoeg alle rootcertificaten van Entrust en dochteronderneming Affirmtrust die na die datum worden uitgegeven, worden niet meer toegelaten in de Mozilla Root Store en niet meer als geldig gezien door Firefox.

Mozilla zegt geen vertrouwen meer te hebben in Entrust nadat er meerdere incidenten plaatsvonden. Wilson verwijst naar een eerdere opsomming van problemen waarbij Entrust te laat reageerde op incidenten. Die vonden vooral in de afgelopen maanden plaats, maar de problemen met Entrust spelen al sinds 2020. Mozilla beschuldigt Entrust ervan dat het bepaalde belangrijke richtlijnen rondom het uitgeven van certificaten negeert en incidenten niet goed oplost.

Aanvankelijk had Mozilla Entrust nog enkele weken de kans gegeven om op die incidenten te reageren. Entrust moest daarvoor een rapportage schrijven waarin het problemen analyseerde, oplossingen noemde en evalueerde hoe de incidenten waren opgepakt. Volgens Wilson heeft Entrust wel zo'n rapportage geschreven, maar die raakt niet de kern van de problemen bij het bedrijf. "De afspraken die Entrust in het rapport beschrijft, zijn niet wezenlijk anders dan de afspraken die het in 2020 al maakte en die het bij recente incidenten schond", schrijft Wilson. Hij laat de mogelijkheid open dat Entrust op een later moment alsnog aan alle verwachtingen van Mozilla tegemoet kan komen, maar dat is op dit moment niet het geval.

Mozilla is niet het eerste bedrijf dat moeite heeft met Entrust en het vertrouwen daarin opzegt. Google deed dat in juni ook al.