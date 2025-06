Let's Encrypt biedt vanaf volgend jaar kortdurende certificaten aan

Let's Encrypt gaat vanaf 2025 ook kortdurende TLS-certificaten aanbieden. Deze nieuwe certificaten zijn slechts zes dagen geldig, wat op het gebied van cybersecurity voordelen moet bieden. Wanneer de kortdurende certificaten precies beschikbaar worden, is niet bekendgemaakt.

De gebruikelijke TLS-certificaten van Let's Encrypt zijn negentig dagen geldig, waarna ze vervangen of hernieuwd moeten worden. Dat heeft echter als nadeel dat een aanvaller ook negentig dagen de tijd heeft om een certificaat te compromitteren. Door die tijd te verkleinen wordt de kans op misbruik ook kleiner. Mocht een aanvaller het certificaat toch weten te compromitteren, dan heeft deze persoon ook maar een korte periode om daarvan misbruik te maken. Daarna wordt het certificaat hernieuwd en moet de aanvaller helemaal opnieuw beginnen.

Deze securityvoordelen zijn voor Let's Encrypt reden om in 2025 kortdurende certificaten te introduceren, vertelt executive director Josh Aas. De organisatie heeft zoveel mogelijk werk rondom certificaten geautomatiseerd, waardoor gebruikers tegen die tijd weinig hoeven te doen om over te stappen naar een kortdurend certificaat, zegt de topman. "Maar wij moeten na gaan denken over de mogelijkheid dat we twintig keer zoveel certificaten moeten gaan uitgeven als dat we nu doen", zegt Aas.

Op dit moment worden de gratis TLS-certificaten die negentig dagen geldig zijn door ruim 500 miljoen websites gebruikt en worden zo'n 5 miljoen certificaten per dag uitgegeven. "Het is niet ondenkbaar dat we ergens in het komende decennium in staat moeten zijn om 100 miljoen certificaten per dag uit te geven." Wanneer de kortdurende certificaten precies beschikbaar worden en hoe gebruikers dan kunnen overstappen, is nog niet bekendgemaakt.