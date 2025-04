Let's Encrypt-medeoprichter Peter Eckersley overleden op 43-jarige leeftijd

De Australische informaticus Peter Eckersley is vorige week overleden op 43-jarige leeftijd. Eckersley was één van de medeoprichters van Let's Encrypt, een certificaatautoriteit die gratis tls-certificaten uitgeeft. Daarnaast was hij werkzaam bij de Electronic Frontier Foundation.

Het overlijden van Eckersley kwam onverwacht, zegt Eva Galperin, directeur cyberbeveiliging bij EFF op Twitter. Naar verluidt was Eckersley kort voor zijn dood gediagnosticeerd met kanker en ging zijn toestand snel achteruit.

De Australische informaticus speelde een grote rol bij Let's Encrypt. Deze certificaatautoriteit geeft gratis tls-certificaten uit. Let's Encrypt heeft tot nu toe al meer dan 2,5 miljard certificaten uitgegeven. Het aantal https-websites is hierdoor enorm gegroeid.

Eckersley was tot 2018 werkzaam voor EFF, een Amerikaanse stichting die voor digitale rechten voor burgers strijdt. Hij werkte onder meer aan projecten zoals de browserextensies Privacy Badger en Https Everywhere. De laatste jaren richtte Eckersley zich op de impact van kunstmatige intelligentie en machine learning op de samenleving. Daarvoor richtte hij het AI Objectives Institute op.