Ministerie NL waarschuwt jongeren voor risico’s rondom cryptocurrencies

Het Nederlandse ministerie van Financiën start een Slim in Crypto-campagne. Daarmee wil het jongeren waarschuwen voor de risico's die zijn verbonden aan het handelen in cryptocurrencies. Het ministerie doet dat onder andere met korte video's op social media.

Volgens het ministerie winnen cryptovaluta aan populariteit onder jongeren, maar krijgen ze hun informatie hierover vooral van influencers op sociale media. Volgens het ministerie is die informatie 'lang niet altijd neutraal en transparant', wordt vooral aandacht besteed aan beloftes voor hoge rendementen en wordt daarbij weinig aandacht besteed aan de bijbehorende risico's.

Het ministerie publiceert onder de Slim in Crypto-campagne video's op platforms als YouTube, Twitch en Snapchat. Daarin worden jongeren gewezen op 'valkuilen' bij het handelen in cryptovaluta, zoals het risico om geld te verliezen. TikTok wordt niet ingezet omdat die app niet voldoet aan de privacyeisen, schrijft de NOS.

De koersen van cryptocurrencies zijn volatiel en daarom zijn risico's verbonden aan het handelen in deze valuta, zegt het ministerie. Ook wordt aandacht besteed aan misinformatie over cryptocurrencies, cryptoscams die rondgaan op socialmedia en het feit dat cryptohandelaren niet verzekerd of beschermd zijn tegen oplichting.