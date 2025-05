Interpol geeft opsporingsbevel af voor oprichter Terra-cryptocurrency

Interpol heeft een opsporingsbevel afgegeven voor Do Kwon, de medeoprichter van cryptovaluta-start-up Terraform Labs. Dat gebeurde op verzoek van de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Do Kwon wordt gezocht vanwege betrokkenheid bij de crash van stablecoins Terra en Luna.

Do Kwon zou zich samen met vijf anderen schuldig hebben gemaakt aan inbreuken op kapitaalmarktwetgeving, schrijft persbureau Bloomberg. Het is onduidelijk waar deze inbreuken precies uit bestaan. Do Kwon verhuisde eerder van Zuid-Korea naar Singapore, waar Terraform Labs kantoor houdt, maar hij is momenteel onvindbaar. Het Zuid-Koreaanse OM heeft een opsporingsbevel voor Do Kwon uitgevaardigd, mede omdat er 'indirect bewijs van ontsnapping' zou zijn. Ook zou hij niet meewerken, ondanks zijn eigen claim daarover. Met het opsporingsbevel roepen de autoriteiten andere politie- en opsporingsdiensten op Do Kwon aan te houden.

Terraform Labs is het bedrijf achter stablecoins TerraUSD en Luna. Terra was in samenwerking met Luna bedoeld om een constante waarde van een dollar aan te houden. Als de koers van de Terra zakte, kon Luna worden bijgekocht om die weer op te krikken. Voorwaarde daarvoor was wel dat de waarde van Luna hoog genoeg moest blijven om waardeschommelingen van Terra op te kunnen vangen. De waarde van Luna is dusdanig gedaald, dat een verdere daling van Terra daardoor niet meer opgevangen kon worden.

Voor een situatie als deze had het bedrijf meer dan 80.000 bitcoin in reserve. Do Kwon beloofde al deze bitcoins te investeren in een poging de waarde van de Terra te verhogen. Die belofte kwam hij na, maar het gewenste effect bleef uit.

Beide digitale munten daalden in mei significant in waarde. Ze namen daarbij een groot deel van de cryptovalutamarkt mee. Die had toen ook al last van strenger wordend monetair beleid. De marktwaarde van alle cryptovaluta gezamenlijk is sinds de crash gezakt van drie biljoen dollar naar een biljoen dollar. Cryptohedgefonds Three Arrows Capital en kredietverstrekkers en handelaren als Voyager Digital en Celsius Network kwamen de klap niet te boven. Na de ineenstorting werden de originele tokens omgedoopt tot Terra Luna Classic en TerraClassicUSD. Do Kwon ging verder met een nieuwe Terra-blockchain met Luna als enige token.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat Interpol een arrestatiebevel had afgegeven. Dat moest een opsporingsbevel zijn; Do Kwon is nog niet veroordeeld, alleen verdacht.