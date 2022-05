Koers van populaire stablecoin Terra stort in

Een populaire stablecoin is in de afgelopen dagen meer dan de helft in waarde gedaald. De prijs van de TerraUSD daalde tot op een dieptepunt van 0,30 dollar, terwijl de munt erom bekendstond dat hij altijd een dollar waard moet zijn.

De waarde van de Terra zakte eerder deze week naar een dieptepunt van 0,30 dollar, al staat de koers inmiddels weer op zo'n 0,60 dollar. Dat is opvallend voor de munt, een zogenaamde stablecoin, waarvan de waarde altijd gelijk hoort te zijn aan een dollar. Dat is mogelijk door een andere munt, de Luna, die kan worden opgekocht als de waarde van de Terra zakt. De waarde van de Luna stortte echter onlangs nog harder in. De waarde daarvan is in de afgelopen maand tot bijna niets teruggevallen. De munt was op het hoogtepunt 116 dollar waard en inmiddels nog maar 20 cent. Daarom is het vrijwel onmogelijk geworden om Luna te gebruiken om de waarde van stablecoin Terra stabiel te houden.

De stichting achter TerraUSD heeft daarnaast 80.000 bitcoin achter de hand om te gebruiken als dekkingsmiddel. Het is niet duidelijk of die bitcoins ook echt worden ingezet. De waarde van de bitcoin daalde eerder deze week ook al hard en de 80.000 bitcoin is daarmee misschien niet genoeg waard om de waarde van TerraUSD te ondersteunen. Do Kwon, de oprichter van Terra en Luna, zegt dat hij van plan is om meer Luna te minten in de hoop de waarde daarmee hoog te houden.

Terra en Luna zijn niet de enige cryptovaluta die deze week stevig in waarde daalden. Ook de koers van de bitcoin viel terug. Die staat momenteel op zo'n 25.000 euro, ten opzichte van bijna 45.000 euro aan het begin van dit jaar. De koers van de bitcoin bepaalt deels de koers van veel andere cryptovaluta.