Zuid-Korea klaagt medeoprichter TerraUSD-stablecoin aan wegens fraude

Zuid-Korea heeft Terraform Labs-medeoprichter Daniel Shin aangeklaagd, samen met negen anderen. Aanklagers hebben ongeveer 167 miljoen euro aan activa van hen bevroren. De aanklachten draaien om de TerraUSD-stablecoin die vorig jaar instortte.

Zuid-Koreaanse aanklagers hebben Shin aangeklaagd wegens fraude, verduistering en plichtsverzuim, schrijft Zuid-Koreaans persbureau Yonhap. Volgens Bloomberg zijn er ook negen andere betrokkenen aangeklaagd, onder meer vanwege illegale handel en vertrouwensbreuk. De beklaagden hadden volgens Bloomberg rollen in marketing, systeemontwikkeling en management bij Terraform Labs.

De zaak draait om het omvallen van de TerraUSD-stablecoin in mei 2022, waardoor miljarden verloren gingen. Volgens aanklagers hebben Shin en de andere betrokkenen omgerekend 314 miljoen euro aan 'illegale winst' opgestreken voordat de cryptocurrency instortte. De aanklagers hebben 246,8 miljard won bevroren van de aangeklaagde personen. Dat komt neer op 167,49 miljoen euro.

Een advocaat van Shin zegt dat de medeoprichter 'niets te maken had met de crash van Terra en Luna'. Hij zou het bedrijf twee jaar voor de ineenstorting hebben verlaten. Do Kwon, de andere medeoprichter van Terraform Labs, werd eerder al aangeklaagd door Zuid-Korea. Hij werd vorige maand gearresteerd in Montenegro. Zowel de VS als Zuid-Korea willen dat Kwon aan hen wordt uitgeleverd.

Daniel Shin en Do Kwon richtten Terraform Labs in 2018 op. Het bedrijf bracht zijn Luna-cryptocurrency uit en introduceerde ook een TerraUSD-stablecoin, die de waarde van de dollar moest volgen. Het bedrijf dekte de waarde van TerraUSD niet met de dollar zelf, maar met zijn Luna-cryptocurrency. Als de koers van Terra zakte, dan kon Luna worden bijgekocht om die weer op te krikken.

Voorwaarde daarvoor was wel dat de waarde van Luna hoog genoeg moest blijven om waardeschommelingen van Terra op te kunnen vangen. De waarde van Luna daalde vorig jaar dusdanig, dat een verdere daling van Terra niet meer opgevangen kon worden. Voor een situatie als deze had het bedrijf meer dan 80.000 bitcoin in reserve. Do Kwon investeerde al deze bitcoins in een poging de waarde van de Terra te verhogen, maar het gewenste effect bleef uit.

Beide digitale munten daalden in mei significant in waarde. Ze namen daarbij een groot deel van de cryptocurrencymarkt mee. De totale marktwaarde van alle cryptocurrency daalde met twee biljoen dollar na de crash.