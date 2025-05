Eerste commerciële maanlanding lijkt mislukt, contact met maanlander is verloren

De eerste maanlanding van een commerciële partij lijkt te zijn mislukt. De Hakuto-R-maanlander van Japans ruimtebedrijf ispace zou dinsdagavond landen op de maan. Het bedrijf verloor tijdens de landingspoging contact met de sonde en wist dat niet te herstellen.

"We zijn er op dit moment niet in geslaagd om een succesvolle landing te bevestigen", zei ispace-directeur Takeshi Hakamada op dinsdagavond tijdens een livestream van de landingspoging. "We moeten aannemen dat we de landing op het maanoppervlak niet hebben kunnen voltooien." Het bedrijf blijft proberen om contact te leggen met de maanlander en vast te stellen wat er is gebeurd.

De landingspoging moest rond 18.40 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Ispace verloor tijdens de poging contact met het Hakuto-R-ruimtevoertuig, zoals werd verwacht. Na de landingspoging wist ispace het contact echter niet meer te herstellen.

De Hakuto-R-maanlander werd in december met een SpaceX Falcon 9-raket gelanceerd op weg naar de maan, als onderdeel van Mission 1 van ispace. Deze ruimtemissie diende als een testvlucht voor de Hakuto-R-maanlander. De lander arriveerde op 20 maart in een baan rondom de maan en zou dinsdagavond zijn geland. Het zou de eerste keer zijn geweest dat een commerciële organisatie een maanlanding voltooide.

Hakuto-R had een kleine rover van de Verenigde Arabische Emiraten aan boord. Deze rover, genaamd Rashid, zou volgens de planning twee weken lang rondrijden op het maanoppervlak en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.