Virgin Orbit vraagt faillissement aan en gaat op zoek naar koper

Virgin Orbit heeft faillissement aangevraagd, zo maakt het bedrijf bekend. Het ruimtevaartbedrijf hoopt een koper te vinden. Virgin Orbit kondigde onlangs al aan het gros van zijn personeel te ontslaan na een mislukte financieringsronde.

Virgin Orbit deed zijn faillissementsaanvraag in de vorm van een zogeheten Chapter 11-procedure. Met zo'n procedure stelt het bedrijf een plan op om zoveel mogelijk middelen terug te krijgen bij schuldeisers. Virgin Orbit geeft aan op zoek te zijn naar een koper die het bedrijf wil overnemen en hoopt die verkoop naar eigen zeggen zo snel mogelijk rond te hebben. Het bedrijf krijgt in de tussentijd 31,6 miljoen dollar van Virgin Investments. Dat moet Virgin Orbit 'de nodige liquiditeit verschaffen' om zijn activiteiten voort te zetten, waardoor het bedrijf het eerder gestarte verkoopproces kan voortzetten.

Er gingen al langer berichten rond over financiële problemen bij Virgin Orbit. Het bedrijf pauzeerde zijn werkzaamheden medio maart voor minimaal een week en zei toen op zoek te gaan naar financiering. Het ruimtevaartbedrijf wist toen onvoldoende investeringen binnen te halen. Het bedrijf zei 31 maart 85 procent van zijn banen te schrappen en 'voorlopig te stoppen' met zijn activiteiten.

Virgin Orbit doet raketlanceringen vanaf een aangepaste Boeing 747 en wil daarmee kleine satellieten in een lage aardbaan brengen. In januari wilde het bedrijf op die manier voor het eerst satellieten lanceren vanuit West-Europa. Dat verliep eerder goed in missies in de Verenigde Staten, maar bij de Europese vlucht werd de eerste ontsteking van de bovenste trap vroegtijdig beëindigd. De negen satellieten gingen daarbij verloren.