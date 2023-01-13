Virgin Orbit-lancering mislukte door voortijdige stop van rakettrapontsteking

De onlangs uitgevoerde lancering van Virgin Orbit vanuit West-Europa is mislukt doordat er sprake was van een afwijking bij de bovenste trap van de raket. De eerste ontsteking van deze trap werd voortijdig beëindigd.

Volgens Virgin Orbit leidde dit tot het einde van de missie. De raket haalde niet de gewenste baan om de aarde en de raketcomponenten en de payload vielen terug naar de aarde. Dit euvel vond plaats op een hoogte van ongeveer 180km. Het draagvliegtuig, een Boeing 747-vliegtuig waar de relatief kleine raket onder hing voordat deze op een hoogte van ongeveer 10,6km werd gelanceerd, keerde veilig terug.

Het bedrijf zegt dat er uitgebreide telemetriegegevens zijn opgeslagen, waardoor ingenieurs van Virgin Orbit en een onderzoeksteam hun analyses al hebben kunnen starten sinds het detecteren van de afwijking. Er worden nog geen nadere details gegeven over wat heeft bijgedragen aan de ongewenste afwijking.

Virgin Orbit zegt dat het doorgaat met het proces voor de volgende geplande lancering vanuit de Mojave Air & Space Port in Californië. Dat is de locatie van waaruit de eerdere vijf lanceringen hebben plaatsgevonden. De eerste missie van mei 2020 mislukte, maar de vier recentste waren een succes, waarmee het bedrijf in totaal 33 satellieten in een baan om de aarde heeft gebracht. Virgin Orbit verwacht later dit jaar wellicht weer een missie uit te voeren vanuit het Britse Spaceport Cornwall.

Bij de huidige mislukte lancering is ook de lading verloren gegaan. Er zouden negen satellieten de ruimte in gaan. Dat waren satellieten van het Britse ruimteagentschap, de luchtmacht, de landelijke en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit en het Amerikaanse onderzoeksinstituut NRO.