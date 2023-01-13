Virgin Orbit-lancering mislukte door voortijdige stop van rakettrapontsteking

De onlangs uitgevoerde lancering van Virgin Orbit vanuit West-Europa is mislukt doordat er sprake was van een afwijking bij de bovenste trap van de raket. De eerste ontsteking van deze trap werd voortijdig beëindigd.

Volgens Virgin Orbit leidde dit tot het einde van de missie. De raket haalde niet de gewenste baan om de aarde en de raketcomponenten en de payload vielen terug naar de aarde. Dit euvel vond plaats op een hoogte van ongeveer 180km. Het draagvliegtuig, een Boeing 747-vliegtuig waar de relatief kleine raket onder hing voordat deze op een hoogte van ongeveer 10,6km werd gelanceerd, keerde veilig terug.

Het bedrijf zegt dat er uitgebreide telemetriegegevens zijn opgeslagen, waardoor ingenieurs van Virgin Orbit en een onderzoeksteam hun analyses al hebben kunnen starten sinds het detecteren van de afwijking. Er worden nog geen nadere details gegeven over wat heeft bijgedragen aan de ongewenste afwijking.

Virgin Orbit zegt dat het doorgaat met het proces voor de volgende geplande lancering vanuit de Mojave Air & Space Port in Californië. Dat is de locatie van waaruit de eerdere vijf lanceringen hebben plaatsgevonden. De eerste missie van mei 2020 mislukte, maar de vier recentste waren een succes, waarmee het bedrijf in totaal 33 satellieten in een baan om de aarde heeft gebracht. Virgin Orbit verwacht later dit jaar wellicht weer een missie uit te voeren vanuit het Britse Spaceport Cornwall.

Bij de huidige mislukte lancering is ook de lading verloren gegaan. Er zouden negen satellieten de ruimte in gaan. Dat waren satellieten van het Britse ruimteagentschap, de luchtmacht, de landelijke en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit en het Amerikaanse onderzoeksinstituut NRO.

Virgin Orbit

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 13-01-2023 10:45 32

13-01-2023 • 10:45

32

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Reacties (32)

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Coolstart
13 januari 2023 11:06
Ik begrijp bet business model van Virgin orbit niet. Op het eerste zicht is een lancering vanop een vliegtuig slim en goedkoper maar dat zie je niet terug in de cost per launch. De aerodynamische winst is een verwaarloosbare kost en in dit geval lijkt het vliegtuig zelfs kostelijker te zijn dat een pure raket.

Die zit nu op €12 miljoen voor 500kg. Terwijl SpaceX €3 miljoen vraagt voor 500kg ride share. Space X is zelfs 9x goedkoper als je het volledige cargogewicht benut.

Het enige voordeel can Virgin orbit is dat ze geen last hebben van slecht weer waardoor tijds specifieke lanceringen in het voordeel zijn. Het weer doet zich meestal voor in de onderste luchtlagen indien er toch een onweer is op grote hoogte zouden ze makkelijk die cel kunnen vermijden. Maar ik kan zo weinig situaties inbeelden dat tijd zo belangrijk is en je die extra prijs wil betalen.

Een ander idee is misschien dat je geen lanceerplatform nodig hebt, elk militair vliegveld kan ik theorie dienst doen als lanceerplatfom waardoor elke EU land militaire satelieten in de lucht kan schieten op zijn grondgebied.

Ook de beurskoers van Virgin Orbit is al meer dan een jaar aan het zakken. Deze mislukking doet er nog een schepje bovenop. Het lijkt er op dat niemand er nog echt in geloofd dat dit soort van space travel een ding zal worden.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 22:58]

welvaartsbuik @Coolstart13 januari 2023 11:29
Het grootste voordeel is de plek van lancering en de baan die je daar mee kan behalen. Een Falcon 9 vanuit Florida heeft maar een gelimiteerde keuze aan banen waar die naar toe kan lanceren. Die limitatie heeft te maken met bewoonde gebieden waar de raket niet overheen mag vliegen ivm veiligheid.
hipy @welvaartsbuik13 januari 2023 11:46
Ik vraag me af of dit nou echt DE limitatie van andere bedrijven is wat Virgin Orbit zou moeten oplossen. SpaceX kan vanuit Florida zelfs polaire banen doen waardoor ze relatief weinig uit Californië lanceren. Ze maken na de lancering een 'bocht' om alsnog in een polaire baan te komen.

Verder heeft ook Rocket Lab meerdere lanceerplatformen, waardoor je meer vrijheid hebt qua baan.
bzuidgeest @hipy13 januari 2023 12:28
Ik kan mij vergissen maar Rocketlabs zijn raketten zijn zo groot niet in vergelijking met wat bv spaceX kan bieden.
TheekAzzaBreek @bzuidgeest13 januari 2023 18:23
De huidige Electron zit in dezelfde orde grootte als Launcher One, de aangekondigde Neutron komt in de buurt van de eerste Falcon 9.
IStealYourGun @hipy13 januari 2023 12:45
Rocket Lab kan maar 300kg naar LEO brengen in verhouding tot 500kg dat deze launcher kan. Dus het hangt af van de payload en in verhouding tot Pegasus van Northrop Grumman is dit een koopje. Die laatste kost een wooping 40 miljoen dollar per launch. LauncherOne kost "maar" 12 miljoen.

Er is zeker een markt voor deze launcher, maar héél groot gaat die niet zijn en misschien moet dat ook niet.
Coolstart
@welvaartsbuik13 januari 2023 11:55
Zo limiterend zal het dan wel niet zijn. Space X kan via Van den berg ook polar orbits aan dus ik zie geen limitaties buiten dat het transport via een vliegtuig sneller gaat dan over de baan. Al is de vraag of space X payload ook niet gewoon via cargo vliegtuigen tot bij de spaceX raket wordt gebracht.
mphilipp @welvaartsbuik13 januari 2023 12:38
De limitatie is de extra brandstof die er voor nodig is om een andere dan ideale orbit te bereiken vanaf de Cape. In principe kun je overal heen, maar de extra brandstof kan een probleem worden. Soms kun je ermee wegkomen door dan maar geen return te doen van de eerste trap, maar als je een zware payload hebt, is misschien zelfs dát niet mogelijk vanwege brandstofgebrek.
dasiro @welvaartsbuik13 januari 2023 16:19
een 747 is ook nog eens veel flexibeler qua take-off en landing. Je hebt een veel betrouwbaardere eerste trap, want ik heb geen weet van een 747 die ontploft is tijdens of kort na de lancering, terwijl dat ondanks de successen van raketten wel regelmatig is voor gekomen (al dan niet als test tijdens de ontwikkeling).
Blokker_1999
@Coolstart13 januari 2023 11:22
Met een ride share ben je enorm afhankelijk van de primaire lading waarmee je de rit deelt. Als die vertraging oplopen, loopt jouw lancering ook vertraging op. En als zij een baan wensen die niet optimaal is voor je, dan moet jij brandstof gaan verspillen om alsnog de jusite baan te halen danwel ermee leven dat de baan niet goed is.

Bijkomend voordeel van lanceren van onder een vliegtuig, en Virgin is daar niet de eerste mee, is dat je in essentie elke baan kunt bereiken die je wenst op een efficiente manier, zolang je rekening kunt houden met de payloadbeperkingen.

Met kleine launch providers zoals Virgin of bijvoorbeeld Rocket Lab kan je alsnog zelf de primaire lading zijn. Ja, voor een meerkost, maar die meerkost kan zichzelf terug verdienen simpelweg doordat je misiie langer kan duren of doordat je geen andere meerkosten moet maken.
RJG-223
@Blokker_199913 januari 2023 15:23
dat je in essentie elke baan kunt bereiken die je wenst op een efficiente manier
Dat je elke baan kunt bereiken is wel relevant, maar dat kan met een F9 ongetwijfeld ook. Dat het op een efficiënte manier kan maakt alleen uit voor zover het onder aan de streep goedkoper is per kg. Dat zul je dus vooral hebben met kleine ladingen naar impopulaire banen, waar misschien te weinig ride-share missies voor zijn, zodat je te lang moet wachten, of veel meer eigen brandstsof moet meenemen om de baan alsnog te corrigeren, wat ook nog meer extra tijd kost. Oftewel: inderdaad de voordelen van zelf de primaire lading zijn.
MiesvanderLippe @Coolstart13 januari 2023 11:09
Ik denk dat hun huidige vehikel gewoon te klein is om echt goedkoop te kunnen worden. Misschien is er een voordeel in het kortdag kunnen boeken van een vlucht?
Maurits van Baerle @Coolstart13 januari 2023 12:42
Wat ik begrijp is dat jouw tweede punt één van hun strategische voordelen moet zijn. Je kunt zo'n beetje ieder land als klant hebben die liever niet gevoelige technologie naar een buitenlandse lanceerbasis stuurt. Dat hoeven heus niet alleen dubieuze landen als Saoudie-Arabië te zijn, ook landen met vertrouwde bondgenoten kunnen toch liever niet hun satelliettechnologie op het grondgebied van een ander hebben.

De EU-landen hebben het makkelijk met één van de best gelegen lanceerbases ter wereld binnen de EU grenzen (ook al ligt het in Zuid Amerika is het wel gewoon EU, spreken ze er gewoon Frans en hebben ze gewoon de Euro). Voor een land als pak-em-beet Egypte of Paraguay ligt het al anders (ze moeten natuurlijk wel met een Amerikaans bedrijf als Virgin Orbit in zee willen gaan).
MrMonkE @Coolstart14 januari 2023 12:11
Ook de beurskoers van Virgin Orbit is al meer dan een jaar aan het zakken. Deze mislukking doet er nog een schepje bovenop. Het lijkt er op dat niemand er nog echt in geloofd dat dit soort van space travel een ding zal worden.
Ja met SPCE (ook virgin) is het al niet veel beter. Kan me herinneren dat het op 60 of bijna 60 was. nu 6$ ofzo.
pa2ra @Coolstart13 januari 2023 12:41
haha, 'kostelijker'. Heerlijk.
23m3 @pa2ra13 januari 2023 13:08
Heerlijk is inderdaad een synoniem van kostelijk :)
DonJunior 13 januari 2023 11:12
Puur uit nieuwsgierigheid, slingert deze payload nu ergens rond in de ruimte, is deze naar beneden gestort (met alle risico van dien) of is dit opgebrand ??
GarBaGe @DonJunior13 januari 2023 11:22
Goeie vraag.
Kennelijk hebben ze een hoogte behaald van 180km wat net aan LEO is, maar daar hoort dan wel een snelheid bij om niet terug te vallen.
Mijn gok is dat de payload reeds verbrandt is in de atmosfeer en dat zo'n payload binnen uren terugvalt..
Gezien de lancering al enkele dagen geleden is geweest,
DonJunior @GarBaGe13 januari 2023 11:24
Dank @mdbbe2 @wildhagen @GarBaGe voor jullie vlotte reactie. Mijn vraag was puur uit interesse of er nu niet mensen rondlopen die een satteliet op hun hoofd kunnen verwachten, aangezien deze payload nog niet heel erg hoog in de atmosfeer was.
multikoe
@DonJunior13 januari 2023 12:20
In het algemeen (behalve in China) wordt zo gelanceerd dat bij een eventueel probleem de raketdelen niet op bewoond gebied neerkomen.
GarBaGe @DonJunior13 januari 2023 11:28
Ha ha ha... als je je zorgen maakt op "satelliet op je hoofd" zou ik vooral blijven kijken naar al die Chinese lanceringen.
Die laten hun booster trap iedere keer ongecontroleerd naar de aarde storten.
Zoals deze: https://www.space.com/chi...hird-uncontrolled-reentry
Even 25-ton op je hoofd krijgen is niet zo tof. :)
Craften @GarBaGe13 januari 2023 12:05
What's the risk?

According to The Aerospace Corporation, as more than 88% of the world's population is located under the rocket's orbital footprint, some surviving debris could land in a populated area. But Muelhaupt said the odds of this debris harming someone range from 1 in 1,000 to 1 in 230 and the risk to a single individual is much lower — around 1 in 6 trillion to 1 in 10 trillion. For comparison, he added, the likelihood of being struck by lightning is roughly 80,000 times greater. The internationally accepted casualty risk threshold for the uncontrolled reentry of rockets is 1 in 10,000, according to a 2019 report issued by the U.S. Government Orbital Debris Mitigation Standard Practices.
Poe hé, dat zijn pas risico's!!!...
mphilipp @GarBaGe13 januari 2023 12:39
Die payload is inderdaad verbrand. Scott Manley had er beelden van in zijn video. Een of andere kometencamera had 'm opgepikt.
mdbbe2 @DonJunior13 januari 2023 11:16
Neergekomen in de Atlantische oceaan.
wildhagen
@DonJunior13 januari 2023 11:16
Is teruggestort naar aarde. Grotendeels verbrand dat allemaal, een klein deel van de brokstukken zal niet volledig verbranden en dus gewoon ergens neerkomen.
Triblade_8472 @DonJunior13 januari 2023 12:03
Tenzij het artikel is aangepast nadien, staat dat er gewoon in:

"de raketcomponenten en de payload vielen terug naar de aarde."
GhostShinigami 13 januari 2023 11:05
vraag me altijd af hoe zo iets in zn werk gaat voor de payloads, is het compleet pech gehad? of krijgen ze een (deel) van de lanceer kosten terug? helemaal bij zo iets als dit, zijn het vaak kleine bedrijven/onderzoeks plekken die cubesats maken als test project, en niet bulk, lijkt me best pijnlijk als deze verloren gaat, of zou er iets van een verzekering zijn die mogelijk uitbetaald? eigenlijk nooit iets over gehoord, maar hoe dan ook erg jammer voor iedereen.
wildhagen
@GhostShinigami13 januari 2023 11:14
Er zijn verzekeringsmaatschappijen waar je je hiervoor kunt verzekeren: https://payloadspace.com/the-space-insurance-landscape/

Hangen uiteraard wel serieuze prijskaartjes aan...
casperbuys @wildhagen13 januari 2023 11:21
Ik zag toevallig van de week een interessant filmpje op Youtube waar het verzekeren van satellieten werd uitgelegd:

https://www.youtube.com/watch?v=iT1swXX9bzk&t=279s
Maurits van Baerle @wildhagen13 januari 2023 12:49
Ik weet dat bijvoorbeeld de Galileo satellieten niet verzekerd zijn voor lanceerproblemen. Omdat ze richting de veertig identieke satellieten gaan is het goedkoper om er gewoon twee extra te laten maken dan voor 36 satellieten een lanceerverzekering af te sluiten.

Soms wordt het verzekeren niet de kosten waard omdat er heel veel zijn, soms juist omdat iets te uniek is. Hele waardevolle schilderijen zijn soms ook niet verzekerd omdat je met geld een verwoest 300 jaar oud schilderij niet terug krijgt. En ik vraag me bijvoorbeeld ook af of NASA en ESA de James Webb Space Telescope hebben laten verzekeren.

Kortom, het zal heel specifiek afhangen van de situatie of er dat soort dingen in het contract staan.
pa2ra @wildhagen13 januari 2023 12:44
Ik weet van NSS/SES dat ze hun satellieten in het verleden (Boeing gefabriceerde communicatiesatellieten, 800 miljoen a 1 miljard per stuk) niet verzekerden.
PjgV 13 januari 2023 11:26
Virgin Orbit communiceert als USP van hun dienst o.a.: voor kleine satellieten tot 500kg, specifiek geschikt voor polaire banen in LEO, niet gebonden aan specifieke lanceerplaatsen (en dus niet in de rij hoeven staan) en vanaf elk door de klant gewenst vliegveld te doen op elk gewenst tijdstip.
Dat is inderdaad nogal afwijkend van de reguliere aanbieders. Dus als alles lukt is het inderdaad een interessante aanbieding.
Volgens kenners echter is deze specifieke marktvraag wel erg klein, dus of dit echt een business is?

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