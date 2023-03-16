Virgin Orbit pauzeert werkzaamheden voor een week en zoekt financiering

Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit legt zijn activiteiten een week lang stil, terwijl het zoekt naar financiering, meldt CNBC. In de tussentijd worden vrijwel alle werknemers met onbetaald verlof gestuurd. Het bedrijf komt in de komende weken met een update.

Virgin Orbit zou zijn personeel woensdagavond geïnformeerd hebben over de situatie, melden bronnen aan CNBC. Een klein team blijft de komende week werken, terwijl de rest met onbetaald verlof wordt gestuurd. Werknemers krijgen wel de optie om betaalde vakantiedagen op te nemen. Het bedrijf wil volgende week woensdag of donderdag een update geven over het verplichte verlof en de financieringssituatie, melden ingewijden. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt aan CNBC dat het een 'operationele pauze' inlast en dat het bedrijf 'in de komende weken een update geeft over de verdere activiteiten'.

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf kampt al langer met financiële problemen. Het bedrijf noteerde begin november een kwartaalverlies van 42,9 miljoen dollar. Het bedrijf had toen nog 71,2 miljoen dollar in de kas. In het huidige kwartaal heeft het bedrijf 55 miljoen aan financiering aangetrokken in de vorm van schulden bij de investeringstak van moederbedrijf Virgin Group.

In januari hield Virgin Orbit zijn zesde ruimtemissie en zijn eerste vanuit het Verenigd Koninkrijk, waarbij het een omgebouwde Boeing gebruikte om een raket met satellieten te lanceren. Die lanceerpoging mislukte door een vroegtijdige stop van de rakettrapontsteking, waardoor de raket neerstortte in de oceaan. Volgens het bedrijf kwam dat door een losgeraakt brandstoffilter. Virgin Orbit zei in januari dat het onderzoek daarnaar 'bijna voltooid was' en dat 'de volgende productieraket met de nodige aanpassingen' in de laatste stadia van integratie en testen was.