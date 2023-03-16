Virgin Orbit pauzeert werkzaamheden voor een week en zoekt financiering

Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit legt zijn activiteiten een week lang stil, terwijl het zoekt naar financiering, meldt CNBC. In de tussentijd worden vrijwel alle werknemers met onbetaald verlof gestuurd. Het bedrijf komt in de komende weken met een update.

Virgin Orbit zou zijn personeel woensdagavond geïnformeerd hebben over de situatie, melden bronnen aan CNBC. Een klein team blijft de komende week werken, terwijl de rest met onbetaald verlof wordt gestuurd. Werknemers krijgen wel de optie om betaalde vakantiedagen op te nemen. Het bedrijf wil volgende week woensdag of donderdag een update geven over het verplichte verlof en de financieringssituatie, melden ingewijden. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt aan CNBC dat het een 'operationele pauze' inlast en dat het bedrijf 'in de komende weken een update geeft over de verdere activiteiten'.

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf kampt al langer met financiële problemen. Het bedrijf noteerde begin november een kwartaalverlies van 42,9 miljoen dollar. Het bedrijf had toen nog 71,2 miljoen dollar in de kas. In het huidige kwartaal heeft het bedrijf 55 miljoen aan financiering aangetrokken in de vorm van schulden bij de investeringstak van moederbedrijf Virgin Group.

In januari hield Virgin Orbit zijn zesde ruimtemissie en zijn eerste vanuit het Verenigd Koninkrijk, waarbij het een omgebouwde Boeing gebruikte om een raket met satellieten te lanceren. Die lanceerpoging mislukte door een vroegtijdige stop van de rakettrapontsteking, waardoor de raket neerstortte in de oceaan. Volgens het bedrijf kwam dat door een losgeraakt brandstoffilter. Virgin Orbit zei in januari dat het onderzoek daarnaar 'bijna voltooid was' en dat 'de volgende productieraket met de nodige aanpassingen' in de laatste stadia van integratie en testen was.

Virgin Orbit

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-03-2023 09:12 41

16-03-2023 • 09:12

41

Lees meer

Virgin Orbit vraagt faillissement aan en gaat op zoek naar koper
Virgin Orbit vraagt faillissement aan en gaat op zoek naar koper Nieuws van 4 april 2023
Virgin Orbit schrapt 85 procent van banen en 'stopt voorlopig met activiteiten'
Virgin Orbit schrapt 85 procent van banen en 'stopt voorlopig met activiteiten' Nieuws van 31 maart 2023
Virgin Orbit-lancering mislukte door voortijdige stop van rakettrapontsteking
Virgin Orbit-lancering mislukte door voortijdige stop van rakettrapontsteking Nieuws van 13 januari 2023
Lancering van Virgin Orbit vanuit Verenigd Koninkrijk is mislukt
Lancering van Virgin Orbit vanuit Verenigd Koninkrijk is mislukt Nieuws van 10 januari 2023
SpaceX lanceert twee satellieten die door Nederland en Noorwegen zijn gemaakt
SpaceX lanceert twee satellieten die door Nederland en Noorwegen zijn gemaakt Nieuws van 4 januari 2023
Virgin Orbit gaat eerste satelliet van Nederlandse luchtmacht lanceren
Virgin Orbit gaat eerste satelliet van Nederlandse luchtmacht lanceren Nieuws van 25 januari 2021
Eerste vlucht Virgin Orbit is vroegtijdig afgebroken door onbekende fout
Eerste vlucht Virgin Orbit is vroegtijdig afgebroken door onbekende fout Nieuws van 26 mei 2020
Virgin Orbit gaat LauncherOne-raketten met Boeing 747 vanuit VK lanceren
Virgin Orbit gaat LauncherOne-raketten met Boeing 747 vanuit VK lanceren Nieuws van 17 juli 2018
Virgin Orbit krijgt toestemming voor eerste satellietlancering met Boeing 747
Virgin Orbit krijgt toestemming voor eerste satellietlancering met Boeing 747 Nieuws van 6 juli 2018
Meer producten en artikelen
Wetenschap Bedrijfsnieuws Ruimtevaart Virgin Galactic

Reacties (41)

-Moderatie-faq
41
41
14
1
0
24
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Mathijs Kok 16 maart 2023 10:04
Voor elk bedrijf dat iets orbital wil krijgen is er maar een echt probleem, de prijzen die SpaceX vraagt. Steeds vaker gaan die grote raketten lanceren die een aantal (tot aan tientallen) satellieten bevat tegen prijzen waar niemand mee kan concurreren, Alleen als je een speciale missie hebt (in altitude of baan) kan SpaceX niets beloven.

Daarnaast is de betrouwbaarheid van al die kleine firma's gewoon belabberd op dit moment. SpaceX gaat dit jaar tussen de 1500 en 2500 sats in een baan om de aarde brengen. Betrouwbaar als een tram.
CivLord
@Mathijs Kok16 maart 2023 11:33
De hele ruimtevaartindustrie heeft baat bij alternatieven voor SpaceX (waar ze dan ook graag iets extra's voor willen betalen).
Zolang SpaceX concurreert, hanteren ze concurrerende prijzen. Maar iedereen weet dat wanneer er geen relevante concurrenten meer over zijn, SpaceX 'gewone' prijzen gaat rekenen.
84hannes @CivLord16 maart 2023 13:13
Maar iedereen weet dat wanneer er geen relevante concurrenten meer over zijn, SpaceX 'gewone' prijzen gaat rekenen.
Maar is dat reden om zélf meer te betalen? Vrijwel iedereen op Tweakers weet dat Amazon eerst probeert de concurrentie kapot te maken om daarna hogere prijzen te kunnen rekenen, maar houdt dat ons tegen er toch te kopen? Ieder weldenkend mens snapt dat als Firefox verdwijnt, Google defacto bepaald hoe het internet er uit ziet. Maar hoeveel mensen ken jij die bereid zijn om Firefox een eerlijke kans te geven? Ik gebruik DuckDuckGo omdat een wereld waar Google alle zoekresultaten bepaald geen fijne wereld is, maar dat is een opoffering die ik van niemand kan verwachten (want in tegenstelling tot bloed geven of Firefox gebruiken is dit echt een offer).
CivLord
@84hannes16 maart 2023 16:31
Dat zijn korte termijnbeslissingen om nu iets goedkoops te kunnen kopen of makkelijks te doen.

Een telecomorganisatie denkt minstens tien jaar vooruit, omdat het zo lang duurt om een satelliet samen te stellen, te bouwen en te lanceren. Dan moet je een business-case hebben en klanten die je diensten af willen nemen. Je volgende satelliet over drie of vier jaar voor € 100 mln. minder kunnen lanceren klinkt aantrekkelijk, omdat dat je 100 mln. meer winst oplevert dan waar je vijf jaar geleden op had gerekend. Maar wanneer dat betekent dat de concurrenten van SpaceX over tien jaar weggeconcureerd zijn, zijn je lanceerkosten over tien jaar heel onzeker geworden. Misschien blijven ze lager, omdat SpaceX minder kosten heeft en dat voordeel doorberekend blijft worden. Maar dat gaat tegen de ecomische wet van vraag en aanbod in en tegen de belangen van de meeste aandeelhouders, die willen gaan voor winstoptimalisatie. Je hebt dus geen idee welke lanceerkosten je mee moet nemen in je businessplan voor je satellieten die je over tien jaar in gebruik wilt nemen.
Gezonde concurrentie voor SpaceX zal de kosten over de hele linie hoogstwaarschijnlijk iets omlaag brengen. Dus nu voor een deel van je satellieten meer betalen dan de goedkoopste aanbieder geeft je meer zekerheid voor de toekomst. En € 100 mln. is waarschijnlijk meer dan jij en ik in een mensenleven bij elkaar kunnen verdienen, maar op de bouw en operatie van een communicatiesatelliet is het niet zo'n heel groot deel, en kosten die je door kunt berekenen aan je klanten.
84hannes @CivLord16 maart 2023 16:46
Gezonde concurrentie voor SpaceX zal de kosten over de hele linie hoogstwaarschijnlijk iets omlaag brengen. Dus nu voor een deel van je satellieten meer betalen dan de goedkoopste aanbieder geeft je meer zekerheid voor de toekomst. En € 100 mln. is waarschijnlijk meer dan jij en ik in een mensenleven bij elkaar kunnen verdienen, maar op de bouw en operatie van een communicatiesatelliet is het niet zo'n heel groot deel, en kosten die je door kunt berekenen aan je klanten.
Maar hoe is dat anders dan voor consumenten? Ik wil over 10 jaar nog steeds aantrekkelijke prijzen betalen voor luisterboeken, dus is het in mijn voordeel om ze niet bij Amazon af te nemen maar bij een kleinere speler. Maar ga ik in mijn eentje, met drie boeken per jaar, een kleine speler overeind houden? Nee. Dus voor mijn eigen portemonnee is het aantrekkelijker om de lage prijzen van Audible te betalen, en anderen laten opdraaien voor het in stand houden van de concurrentie.

Dus de vraag is: Kan 1 telecomgigant in zijn eentje de concurrentie op het gebied van lanceringen in stand houden? Of doet hij er beter aan dat aan de rest van de markt over te laten en zelf voor lage prijzen te gaan?

Natuurlijk werkt dat niet als iedereen het doet, maar dat houdt ons als consument niet tegen en dat lijkt me voor een commercieel bedrijf, die nog veel meer kijkt naar winstoptimalisatie dan jij en ik, ook geen showstopper. Helaas, zeg ik er ten overvloede bij.

Ik heb gehoord van iemand die werkte in een markt waar maar een paar grote aanbieders waren en een paar grote afnemers. Alle projecten werden per tender gegund, maar de tender werd zodanig opgesteld dat de afnemer niet altijd bij dezelfde aanbieder uitkwam. Dat was duidelijk in hun eigen voordeel, omdat de markt zo geconsolideerd was. En vermoedelijk is het evengoed illegaal. Maar mijn vraag is dus, met andere woorden, is de lanceringsmarkt zo geconsolideerd?

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 27 juli 2024 14:51]

g_v_rijn @Mathijs Kok16 maart 2023 10:27
Terug in de tijd leverden ontdekkingsreizen soms aardig wat op - Rome werd er groot mee (in alle opzichten) Portugal werd er schatrijk mee. Echter de afstand tot de gebieden werd hen uiteindelijk fataal.
Auredium 16 maart 2023 09:29
Ik heb wat betreft het ruimtevaart programma van Virgin altijd vraagtekens gezet. We krijgen steeds meer "small sat" bedrijven erbij die allemaal via raketten werken. Ik begrijp dat Virgin een andere goedkope manier zocht maar de onderlinge concurrentie op die markt wordt steeds groter. Wat betreft passagiers...misschien maar dat zal niet de manier worden om naar zoiets als het ISS te gaan.

Helemaal verrast ben ik dus niet. Jammer, wellicht maar niet verrast.
Maurits van Baerle @Auredium16 maart 2023 10:10
Volgens mij mikt Virgin niet op small sats maar juist op grotere satellieten. Hun unique selling point zou zijn dat je in principe vanaf zo'n beetje ieder normaal vliegveld kan lanceren in plaats een speciale lanceerbasis. Ideaal voor bijvoorbeeld spionagesatellieten en voor landen die groot genoeg zijn voor satellietprojecten maar niet voor lanceerbases.
Ford Prefect @Maurits van Baerle16 maart 2023 11:23
Nee, dat lijkt me niet het geval, LauncherOne kan maar 500kg naar LEO brengen, Falcon 9 doet +15 ton met een landing op een ASDS. Satellieten van bv. de NRO zijn echt groot, die kan LauncherOne niet aan.
MSalters
@Ford Prefect16 maart 2023 13:05
Die permanente NRO satellieten zijn inderdaad zwaar.

Dit is meer bedoeld voor kleinere satellieten, die in een lagere baan zitten en dus niet zulke grote spiegels en antennes nodig hebben. Het idee daarachter is dat zelfs als China die NRO satellieten uit de lucht schiet, dat je dan snel iets tijdelijks kunt lanceren.
Aldy @MSalters16 maart 2023 16:24
Uit jouw antwoord begrijp ik dat het strategisch van belang is dat er zoiets als Virgin Orbit bestaat.
XanderHuisman @Maurits van Baerle16 maart 2023 11:27
LauncherOne (de raket van Virgin) kan zo'n 300 kg naar SSO (Sun-Synchronous Orbit) en 500 kg naar LEO. Daarmee vallen ze in de small-lift launch vehicle categorie en kunnen ze iets meer dan Rocketlab's Electron (200 kg naar SSO en 300 kg naar LEO).

In vergelijking, een Falcon 9 (Medium lift) kan 22.8 t naar LEO en Falcon Heavy (Heavy lift) 63.8 t naar LEO.
3raser @Auredium16 maart 2023 09:54
Ik betwijfel ook of het kostenplaatje voor het lanceren vanonder een vliegtuig heel veel voordeliger is dan via een 3D geprinte herbruikbare raket. Die markt is momenteel flink in beweging en met een beetje pech ben je vandaag revolutionair en morgen ingehaald door de rest.
Als Starship goed gaat werken dan heb je een volledig herbruikbare raket die relatief goedkoop enorme payloads kan lanceren. Een rideshare wordt dan veel goedkoper en op die manier worden small sat lanceringen misschien ook wel weg geconcurreerd. Het is momenteel lastig te zeggen wat de toekomst gaat bieden.
84hannes @3raser16 maart 2023 10:34
Een rideshare wordt dan veel goedkoper en op die manier worden small sat lanceringen misschien ook wel weg geconcurreerd.
Dat is wel zo, maar niet iedereen zit op een ride share te wachten. Een domme vergelijking: met de bus kun je veel goedkoper grote afstanden afleggen dan met de auto. Maar de bus vertrekt niet altijd van de plek waar je bent, rijd niet altijd naar de plek waar je wilt zijn en vertrekt niet altijd op het moment dat jou uitkomt. Zo is het ook met satellieten, soms heb je specifieke eisen voor de plaats van vertrekt, vaak heb je specifieke eisen voor de bestemming (Welke baan? Welke hoogte?) en de planning van een andere partij komt niet altijd overeen met je eigen planning. En dan begin ik nog niet eens over militaire lanceringen, die niet graag een andere satelliet aan boord nemen en specifieke eisen voor de vertreklocatie kunnen hebben.
Robbaman @84hannes16 maart 2023 11:36
Precies, de bus: Brengt je wanneer je niet wilt van waar je niet wilt vertrekken naar waar je niet wilt zijn...
unclero @Auredium16 maart 2023 16:46
Niet alleen de markt voor satellieten. Maar ook voor personenvervoer. En dan denk ik niet aan tripjes naar het IIS, maar vooral tripjes. Er is een best aardige markt voor mensen die bijvoorbeeld van Europa naar Hong Kong moeten vliegen, maar geen zin hebben om 13 uur een aluminium buis te moeten delen met 300 sloebers. Ja, de Cathay Pacific First Class (of nog beter Etihad First Class) is best aardig. Nee, een zakenjet heeft niet genoeg range voor zo'n trip.
Voor die mensen is er een gat: een 'zakenjet' die veel sneller is, én veel meer range heeft, tegen een prijs die ergens tussen de normale zakenjet charter en de Etihad First Class zit.
YopY @Auredium16 maart 2023 18:01
De theorie is in principe goed - een groot deel van de 'launch weight' van een raket (en dus ook kosten) zit hem in de eerste stage, SpaceX probeert de kosten terug te brengen door de eerste trap herbruikbaar te maken, Virgin door er een vliegtuig van te maken.

Het verschil is dat SpaceX meer investeringsgeld had totdat het economisch haalbaar werd, maar Virgin had daar minder van en ze kunnen niet lang genoeg doorgaan om klanten aan te trekken. Ik geloof persoonlijk dat Virgin prima zou werken en in de zwarte cijfers zou komen met tientallen launches per jaar als ze meer geld hadden of krijgen.
Travelan 16 maart 2023 09:20
Pfoe, dan ben ik blij dat ik in sociaal EU/Nederland werk...
Janusch @Travelan16 maart 2023 09:27
Alsof je niet aan het werk komt als je bij Virgin Orbit gewerkt hebt. Nog genoeg vraag naar mensen volgens mij.
Coolstart
@Travelan16 maart 2023 09:28
Ala je bij Virgin Orbit werkt weet je dat het mogelijk een tijdelijk project is. Zodra dat duidelijk is, en de lonen hoog, is dat helemaal ok. Ook in de EU zijn er veel Freelancers die dat ok vinden.

Die Ingenieurs (Amerikaanse) verdienen ook makkelijk 100-200k/jaar. Als je dan even geen loon hebt maakt dat niets uit. Als je dat doet met iemand die amper rond komt is dat iets anders. Dat is een sociaal vangnet noodzakelijk.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 27 juli 2024 14:51]

Kevinns @Coolstart16 maart 2023 11:12
Mensen met zulke lonen kunnen sparen voor een periode met lage inkomsten. Of je koopt met een lening een duur huis en een paar auto's op afbetaling. Dan zit je met je hoge vaste lasten diep in de puree als je inkomen wegvalt. Dat je veel geld verdient betekent niet automatisch dat je best even zonder kan.
Bender @Travelan16 maart 2023 09:34
Dat vraag ik me af, ben je beter geholpen als je een week betaald wordt en een week later is je werkgever failliet?
Travelan @Bender16 maart 2023 14:14
ja, want dan heb je een week meer betaald gehad dan anders. Maar los van puur keiharde euro's/dollars heb je wel gelijk natuurlijk. Maar het is een patroon wat natuurlijk vaker kan gebeuren.

Maar los daarvan, wij hebben gelukkig nog een redelijk vangnet (WW, etc), dat hebben de Amerikanen vaak niet.

[Reactie gewijzigd door Travelan op 27 juli 2024 14:51]

Bender @Travelan16 maart 2023 14:23
Je hebt inderdaad 1 week meer betaald, daarna niks meer.. wachten op het UWV.

Ik zie dat niet echt als een "Ja" met winst..
Travelan @Bender16 maart 2023 14:27
Hoezo niet? In de VS krijg je dus niet meer betaald en daarna sta je op straat en krijg je niks. In Nederland krijg je die week doorbetaald (achteraf via je werkgever of voor een goed deel door het sociale vangnet) en heb je daarna nog allerlei rechten die er voor zorgen dat je niet uit je huis gezet gaat worden (uitkeringen, aftrekposten, etc, etc). Dat zie ik zeker wel als winst, je wordt niet aan je lot overgelaten.
Bender @Travelan16 maart 2023 14:56
Zoals je zelf al zegt 'achteraf', dus je moet wachten op je geld.
Daarbij ben je dus je baan kwijt en moet je naar het vangnet, dat wil zeggen dat je je maar 75% krijgt.. plus het feit dat dat vangnet beperkte duur kent.

Dus hoe zie je "Ja" dat je beter geholpen bent met een later betaald salaris gevolgd door maar 75% van dat salaris?
Travelan @Bender16 maart 2023 16:18
Dat in de VS je 0% krijgt?
Orangelights23 @Travelan16 maart 2023 09:42
Hoezo? Zoiets kan ook gewoon in de EU gebeuren.

Als er geen geld meer in het bedrijf is, dan behoren dit soort situaties tot de mogelijkheden. Achteraf wordt dan bekeken of dit volledig rechtmatig is geweest, maar als er geen geld in kas is en ook de verwachting is dat dit niet komt, is dit gewoon mogelijk.
SunnieNL @Orangelights2316 maart 2023 10:26
hoho, dit mag niet zomaar in Nederland. Een werkgever kan geen onbetaald verlof opleggen tenzij dit in het contract staat. Zelfs als je op omvallen staat mag je dit niet zomaar doen als het niet in het contract staat.
Je kunt het je medewerkers wel voorleggen, maar ze zullen er zelf mee in moeten stemmen.
Orangelights23 @SunnieNL16 maart 2023 10:53
Bedankt kerstman voor je reactie, echter klopt dat niet. Er gelden hele specifieke regels in dit soort gevallen en iedereen per direct onbetaald verlof geven omdat er echt geen geld beschikbaar is, mag. Heb het zelf een keer meegemaakt bij mijn broer en die heeft alles juridisch laten checken door de vakbond.
CivLord
@Orangelights2316 maart 2023 11:26
In dat geval kan je voor een uitkering aankloppen bij het UWV.
Tintel @Orangelights2316 maart 2023 12:11
Dan hebben jullie dus allebei gelijk. Het mag in Nederland niet [onbetaald verlof opleggen] maar als er geen geld is dan is het gewoon niet anders. Logisch ook want werkgevers worden ook wel degelijk beschermd in Nederland - anders zou de werkgever schulden moeten aangaan voor de werknemer en dat kan natuurlijk niet... </s>.
Dat kleine detail dat dus de werknemer dan automatisch in een vangnet (de sociale voorzieningen) terecht komt en de werkgever het vangnet niet eens nodig heeft telt ook wel mee.
Daarom lijkt het Nederland wel allemaal prima. Maar ondertussen betaalt iedere werknemer dus zelf voor dat vangnet (de uitkering dus). Maar die uitkering is begrensd (!). En vanwege deze constructie en bescherming van de werknemer (maar ook van de werkgever...) liggen de lonen in Nederland lager. En dat accepteren we vanwege dat zogenaamde lager risico. Echter, is dat nog wel zo?

Andersom: een veel hoger loon zou toch beter zijn? Dat je dan wat achter de hand moet houden is wel een vereiste. En dat past heel slecht in de huidige economie - want geld moet blijven circuleren.
Maar dan lopen werkgever en werknemer weer evenveel risico om hun inkomstenbron kwijt te raken. Klinkt toch een stuk eerlijker.
Dat dit voor bepaalde groepen (laagbetaalde beroepen - die kunnen geen spaarpot opbouwen) niet geldt zou dan opgelost moeten worden met een 'standaard' inkomen, die iedereen dus krijgt. Dus loopt niemand meer het risico onvoldoende geld te hebben om te kunnen eten e.d.
Maar ik dwaal af....[ernstig offtopic]....
Zwatelaar @Orangelights2317 maart 2023 09:40
Zelf meegemaakt bij je broer???

Dus je broer heeft jou met onbetaald verlof op straat gezet?
x280 @SunnieNL16 maart 2023 13:20
In Nederland gaat het iets anders, je werkgever vraagt dan namelijk uitstel van betaling aan en paar weken later is die failliet... Als je slim bent ga je dan vooraf al niet meer werken want je weet toch dat je al niks meer krijgt.
SunnieNL @x28016 maart 2023 15:04
ja, daarom zeg ik dat in NL vrijwel onmogelijk is om onbetaald verlof op te leggen, tenzij dit staat in de CAO of in je contract.
In alle andere gevallen is het uitstel van betaling en neemt het UWV de betaling van het loon over. Die wordt dan ook schuldeiser bij het bedrijf.
Travelan @Orangelights2316 maart 2023 14:17
Los van juridische redenen, is je inkomen hier (deels) gegarandeerd door een sociaal vangnet.
Cergorach
@Travelan16 maart 2023 09:46
Wellicht dat ze je dan niet een week met onbetaald verlof sturen, maar dat je dan geheel op de bank komt te zitten omdat ze faillissement aanvragen en je helemaal niet meer kan werken aan rocket science...

Alles heeft zo zijn voor en nadelen. En aan alle twee de extremen kanten maken of de bedrijven en/of de werknemers misbruik van de situatie.
g_v_rijn @Cergorach16 maart 2023 10:28
Amerikaans arbeidsrecht #slecht
Jan-Will3m 16 maart 2023 09:36
Virgin Orbit is inderdaad een Amerikaans bedrijf, maar is onderdeel van The Virgin Group, en dat is een Brits bedrijf van Richard Branson.
mdbbe2 16 maart 2023 09:59
Hopelijk halen ze het! Ik ben grote fan van SpaceX, maar nu hebben ze een quasi monopolie op de commerciële markt.
84hannes @mdbbe216 maart 2023 10:37
maar nu hebben ze een quasi monopolie op de commerciële markt.
Wat is de commerciële markt? Voor kleine raketten heb je genoeg alternatieven, maar ook werken bedrijven als RocketLab en Blue Origin aan grotere raketten. Daarnaast is Arianespace weliswaar nauw verwant met de ESA, maar volgens Wikipedia zijn die ook gewoon commercieel:
Arianespace SA is a French company founded in 1980 as the world's first commercial launch service provider

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.