'Regering Biden wil ByteDance dwingen TikTok te verkopen in VS'

De overheid van de VS heeft geëist dat ByteDance zijn belang in TikTok afstoot binnen de Verenigde Staten. Dat bevestigt het bedrijf aan verschillende media. Als het bedrijf dat niet doet, riskeert het een mogelijk verbod op de app in het land.

Het Amerikaanse Comité voor buitenlandse investeringen in de VS, ook wel Cfius, heeft het verkoopbevel onlangs voorgelegd aan ByteDance, meldde The Wall Street Journal. Het bedrijf riskeert een mogelijk verbod als het de Amerikaanse tak van zijn videoapp niet afstoot. Een woordvoerder van TikTok bevestigde het nieuws later tegenover The New York Times en Reuters. Cfius stemde in 2020 al unaniem voor een afsplitsing van TikTok binnen de VS, toen toenmalig president Trump een verbod op de videoapp probeerde te introduceren.

Het mogelijke verkoopbevel volgt op Amerikaanse zorgen rondom de nationale veiligheid. Volgens de VS kunnen gegevens van TikTok-gebruikers worden overgedragen aan de overheid van China. Een Chinese veiligheidswet verplicht bedrijven in dat land om dergelijke gegevens af te staan als ze daartoe worden verzocht. TikTok heeft eerder voorgesteld om de data van Amerikaanse gebruikers op te slaan bij cloudbedrijf Oracle. Ook mag Oracle samen met een toezichthouder de code inspecteren. Daarbij gaat het om de huidige broncode en wijzigingen in updates.

Het bedrijf claimde woensdagnacht in een statement dat een gedwongen verkoop dat waargenomen veiligheidsrisico niet zou oplossen. "Een verandering van eigenaar zou geen nieuwe beperkingen opleggen aan datastromen of -toegang", stelt het bedrijf. Volgens het bestuur van TikTok is 20 procent van de aandelen in handen van zijn Chinese eigenaren. Het personeel zou nog 20 procent bezitten en de overige 60 procent zou van wereldwijde investeerders zijn. Het Witte Huis reageerde niet op het verzoek om commentaar.

Eerder deze week meldde Bloomberg op basis van ingewijden dat het bestuur van ByteDance overweegt TikTok af te splitsen binnen de VS. Het bedrijf zou dat overwegen in het geval dat het niet tot een akkoord komt met de regering. Het bedrijf zou inmiddels dus door de Amerikaanse overheid gevraagd zijn om TikTok binnen het land af te stoten.

Begin maart nam het Amerikaanse congres een nieuwe wet aan. Daarmee krijgt het Amerikaanse ministerie van Handel de mogelijkheid om buitenlandse technologieën en bedrijven te verbieden in de VS als ze een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Eind februari werd TikTok daarnaast verboden op de telefoons van overheidsfunctionarissen.