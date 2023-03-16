'Regering Biden wil ByteDance dwingen TikTok te verkopen in VS'

De overheid van de VS heeft geëist dat ByteDance zijn belang in TikTok afstoot binnen de Verenigde Staten. Dat bevestigt het bedrijf aan verschillende media. Als het bedrijf dat niet doet, riskeert het een mogelijk verbod op de app in het land.

Het Amerikaanse Comité voor buitenlandse investeringen in de VS, ook wel Cfius, heeft het verkoopbevel onlangs voorgelegd aan ByteDance, meldde The Wall Street Journal. Het bedrijf riskeert een mogelijk verbod als het de Amerikaanse tak van zijn videoapp niet afstoot. Een woordvoerder van TikTok bevestigde het nieuws later tegenover The New York Times en Reuters. Cfius stemde in 2020 al unaniem voor een afsplitsing van TikTok binnen de VS, toen toenmalig president Trump een verbod op de videoapp probeerde te introduceren.

Het mogelijke verkoopbevel volgt op Amerikaanse zorgen rondom de nationale veiligheid. Volgens de VS kunnen gegevens van TikTok-gebruikers worden overgedragen aan de overheid van China. Een Chinese veiligheidswet verplicht bedrijven in dat land om dergelijke gegevens af te staan als ze daartoe worden verzocht. TikTok heeft eerder voorgesteld om de data van Amerikaanse gebruikers op te slaan bij cloudbedrijf Oracle. Ook mag Oracle samen met een toezichthouder de code inspecteren. Daarbij gaat het om de huidige broncode en wijzigingen in updates.

Het bedrijf claimde woensdagnacht in een statement dat een gedwongen verkoop dat waargenomen veiligheidsrisico niet zou oplossen. "Een verandering van eigenaar zou geen nieuwe beperkingen opleggen aan datastromen of -toegang", stelt het bedrijf. Volgens het bestuur van TikTok is 20 procent van de aandelen in handen van zijn Chinese eigenaren. Het personeel zou nog 20 procent bezitten en de overige 60 procent zou van wereldwijde investeerders zijn. Het Witte Huis reageerde niet op het verzoek om commentaar.

Eerder deze week meldde Bloomberg op basis van ingewijden dat het bestuur van ByteDance overweegt TikTok af te splitsen binnen de VS. Het bedrijf zou dat overwegen in het geval dat het niet tot een akkoord komt met de regering. Het bedrijf zou inmiddels dus door de Amerikaanse overheid gevraagd zijn om TikTok binnen het land af te stoten.

Begin maart nam het Amerikaanse congres een nieuwe wet aan. Daarmee krijgt het Amerikaanse ministerie van Handel de mogelijkheid om buitenlandse technologieën en bedrijven te verbieden in de VS als ze een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Eind februari werd TikTok daarnaast verboden op de telefoons van overheidsfunctionarissen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-03-2023 08:26 76

16-03-2023 • 08:26

76

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Reacties (76)

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harley 16 maart 2023 08:31
. Volgens de VS kunnen gegevens van TikTok-gebruikers worden overgedragen aan de overheid van China. Een Chinese veiligheidswet verplicht bedrijven in dat land om dergelijke gegevens af te staan als ze daartoe worden verzocht.
en wat verschilt er dan met de regelgeving van de VS zelf ?
Ik zeg niet dat ik pro tiktok ben, maar ik vind de beredenering wel een beetje krom aangezien de VS zelf exact dezelfde wetgeving mbt data erop na houden.
gaskabouter @harley16 maart 2023 08:49
De strategie lijkt me heel duidelijk; het gaat er niet om dat er data verzameld wordt maar in welke handen die vallen.

Je kunt over beide regimes van alles en nog wat zeggen maar feit is dat beide partijen met ouderwetse machtspolitiek hun macht proberen te behouden of vergroten en het heeft maar weinig met directe veiligheid van burgers te maken.

Hoewel je als burger goed beschermd bent tegen buitenlandse mogendheden als je in een machtig land woont valt en staat alles ermee of de straat zijn burgers wel beschermd tegen zichzelf. Vooralsnog denk ik dat je in de vs dan beter af bent. Maar alles is relatief
Bulls @harley16 maart 2023 09:39
Omdat ze hypocriet zijn, ze willen alleenrecht op gegevens verzamelen en dulden geen concurrentie.


Alhoewel ik er mee kan leven als tiktok verboden wordt, ben ik wel tegen deze extreme bemoeienissen vanuit de staat.
WillySis @harley16 maart 2023 09:41
In de VS is de wetgeving wel iets anders. De regering is niet bevoegd om gegevens van burgers op te vragen. CIA en FBI zijn dat wel, maar alleen persoonsgebonden en op rechtelijke gronden. Apple, Google, Meta en Microsoft hebben allemaal wel verzoeken van de CIA en FBI geweigerd vanwege twijfel aan de rechterlijke gronden. In dat geval moet er dus een gerechtelijk bevel komen. Voor buitenlanders binnen de VS of met data die in de VS is opgeslagen geldt die bescherming overigens niet en zijn je gegevens wel net zo vogelvrij als in China.

In China kan een ambtenaar gewoon toegang tot alle data data eisen.

Zelfs al zouden de regels in de VS hetzelfde zijn, dan nog zouden ze vinden dat zij dat recht wel moeten hebben, maar China niet.
R3M1 @WillySis16 maart 2023 11:59
Bedrijven in de VS mogen moord en brand schreeuwen in de media over privacy -- en mogen wat pronken met hoe zij hun klanten beschermen -- maar de NSA heeft gewoon toegang tot alle gegevens in de VS en daarbuiten -- de NSA hoeft zich niet aan de rechterlijke macht te houden; denken dat data veilig is in de VS is een illusie. Ondanks het mandaat waarmee ze schermen dat ze niet domestic bezig zijn -- maar ja, vangnet, je weet wel ...

[Reactie gewijzigd door R3M1 op 23 juli 2024 03:55]

WillySis @R3M116 maart 2023 12:14
De NSA vindt dat ze dat recht hebben, maar dat hebben ze beslist niet. De NSA moet zich (net als in Nederland de AIVD) wel degelijk aan wetten houden. Voor de data van buitenlanders die in de VS is opgeslagen geldt geen enkele bescherming. Daar mag de NSA wel vrijelijk in rondneuzen. Voor data van Amerikanen in het buitenland gelden gewoon de wetten daar waar de data is opgeslagen.

Helaas is al meerdere malen aangetoond dat de NSA tools gebruikt waarmee ze (buiten de wet om) toch data verzamelen.
LurkZ @WillySis16 maart 2023 15:10
Dus? Wat is je punt?
Verbieden zonder handhaven is geen verbieden.

NSA krijgt een uitbrander voor de bühne en mag daarna gewoon doorgaan. En als het dan toch lastig gaat worden, dan gewoon onder de Patriot act schuiven.
WillySis @LurkZ17 maart 2023 14:58
Verboden is verboden. De NSA heeft ook een uitbrander gekregen en is met een aantal praktijken moeten stoppen. Handhaven binnen overheidsdiensten lastig, zeker als die diensten deels in het geheim moeten werken. Het straffen is een ander probleem. Financieel heeft geen zin. Topmensen ontslaan gebeurt alleen als ze van de verkeerde partij zijn.
De uitbranders hebben wel tot gevolg gehad dat de grote bedrijven niet klakkeloos met de NSA en CIA meewerken en vaker om een wettelijke basis vragen.

De Patriot wet is geen alles omvattende paraplu. Ook de VS kent een aantal grondwettelijke privacy regels en buiten de VS is de Patriot wet niet geldig.
Staat je data in de VS, maar heb je geen Amerikaans paspoort, dan gelden de Amerikaanse burger rechten ineens niet meer voor je. Heb je naast je Amerikaanse paspoort nog een ander paspoort, dan wordt je als dat zo uitkomt gewoon als buitenlander gezien. Staat de data van een Amerikaan buiten Amerika opgeslagen, dan is dat volgens Amerikaanse begrippen al verdacht en ook daarvoor vervallen alle rechten.
magician2000 @WillySis16 maart 2023 23:06
Is het niet zo dat de NSA geen gegevens van Amerikaanse burgers mag verzamelen en vergaren op het eigen grondgebied? Met andere woorden, vraag een bevriende buitenlandse veiligheidsdienst dat te doen en die gegevens aan te leveren en je bent er ook.
Dabbel @WillySis17 maart 2023 01:03
Wat betekent wetgeving als je niet handhaaft, of omzeilt.
5 eyes alliance bijvoorbeeld. Op papier bespioneer jij niet jouw inwoners, maar je laat een ander land het doen en vraagt dan de gegevens op.
Wassen neus heet dat. In China zeggen ze gewoon
n4m3l355
@harley16 maart 2023 08:51
Dus het is in orde dat een andere souvereine staat aan jou data zit? Ik snap wel waar je heen gaat en dat de Amerikaanse overheid ook een ongekende data-lust heeft, maar gaan we hier nou echt proberen recht te praten dat de Chinese overheid aan Amerikaanse data zit?

Het is gewoon onacceptabel en terecht dat de Amerikaanse overheid daar een eind aan gaat maken. Het verbaast me eerder dat het zolang duurt en dat de EU niet een soort gelijke beweging maakt.

Het meest frappante aan dit is overigens dat China zeer strenge privacy regels kent voor lokale bedrijven. Als buitenlands bedrijf vergeet het maar om een dergelijk platform in China te starten. Tegelijk zie je dat veelal Chinese bedrijven het niet zo nauw nemen met de data-veiligheid van gebruikers in het buitenland. In China is de overheid hier heel kort mee aan sluiten ze de boel gewoon af, in het Westen laten het maar lekker aansukkelen.
Ted_W @n4m3l35516 maart 2023 09:13
Het is inderdaad niet in orde dat een ander land aan 'jouw' dat zit, maar dan nog kun je afdwingen dat de data alleen in de VS wordt opgeslagen zoals bij Oracle wat al genoemd werd. Verplichten tot afsplitsing gaat natuurlijk een stap verder. Hoewel ik ook wel graag had gezien dat de EU Amerikaanse social media bedrijven gaan dwingen om zich af te splitsen middels verkoop.
Alxndr @Ted_W16 maart 2023 10:02
Wat heeft de opslaglocatie veranderen voor een effect als de eigenaar hetzelfde is en dus gewoon toegang heeft ieder moment dat ze willen?

Ik vraag me ook af hoeveel effectiever opsplitsing zou zijn, een backdoor is zo ingebouwd toch?
kodak @n4m3l35516 maart 2023 10:49
'Je' eigen gegevens zijn niet zomaar alleen van jezelf of het land waar je de nationaliteit van hebt. Meestal zijn er regels die stellen dat je zelf controle hoort te hebben over je eigen gegevens, anderen vrijheid hebben of dat er verplichtingen en verboden zijn.

Dit soort delen en nemen gebeurt ook via andere online services, apps, bedrijven en landen.

Als een ander keuze over de eigen gegevens maakt die je als regering niet bevalt dan spreek je meestal de personen aan op de risico's of past de wet aan dat bijvoorbeeld die vrijheid beperkter is. Door het oa te verbieden op werkterrein en te handhaven.
Als een bedrijf wettelijke verplichtingen zou overtreden, dan vervolg je het bedrijf en legt straffen op.

Wat we nu lezen is dat er geen vervolging is, geen wetswijziging of duidelijk bewust maken van eigen bevolking. En op een behoorlijk selectieve manier, waarbij men al het andere toegang en gebruik van vrijheid en bijkomende risico's prima lijkt te vinden door het er liever niet over te willen hebben. Dus hoe je het ook kan waarderen dat een regering iets doet, het is op zijn minst redelijk om kritisch te zijn over hoe het verschilt met de regelgeving en overige situaties. Anders lijkt het niet te gaan om risico's beperken of wettelijke gelijkheid.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 03:55]

The Zep Man
@harley16 maart 2023 08:44
en wat verschilt er dan met de regelgeving van de VS zelf ?
De regels van de VS zijn de regels van de VS, en daar kijkt de VS anders tegenaan dan naar de regels van anderen. Daar is niets vreemds aan. China beperkt gegevensuitwisseling met het buitenland en beschermt de eigen markt, en de VS doet dat ook. Dat ze dat ten opzichte van elkaar op andere manieren doen is op zich niet zo gek, gezien de verschillen in cultuur en hoe de maatschappijen zijn ingericht.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:55]

Frame164 @harley16 maart 2023 08:47
Het is vrij logisch dat je regelgeving in eigen hand wilt houden. Ik neem aan dat jij jouw kinderen ook graag aan de regels in jullie huis wilt houden en niet aan die van een ander gezin die toevallig vergelijkbare regels heeft (maar net iets anders).
PearlChoco @harley16 maart 2023 09:02
Als de VS inderdaad dezelfde wetgeving als China er zou op nahouden moeten ze Tiktok inderdaad onmiddellijk verbieden, net zoals China een compleet verbod heeft op oa. Facebook en Instagram.

Raar dat China Facebook mag verbieden, maar de VS Tiktok niet mogen verbieden.
vanviegen @PearlChoco16 maart 2023 10:17
> Raar dat China Facebook mag verbieden, maar de VS Tiktok niet mogen verbieden.

Van wie mag dat niet?
kondamin @vanviegen16 maart 2023 13:14
De Amerikaanse grondwet
Kevinp @harley16 maart 2023 09:46
Houd er wel rekening mee dat China soort gelijke regelgeving heeft voor bedrijven in China.

Details ken ik niet maar je mag niet zomaar zaken doen in China
B_FORCE @harley16 maart 2023 09:47
Moreel gezien heb je misschien een punt, maar vanuit het perspectief van Amerika (of elk ander land) lijkt mij dit toch totaal logisch?

Dat zijn namelijk twee andere dingen.
Uiteindelijk gaat het er niet om dat er gegevens worden opgeslagen, het gaat er om dat er gegevens worden opgeslagen door een ander land. In dit geval ook nog een land waar de banden niet al te positief zijn. Dat zijn dus twee andere discussies.

Dat er vanuit de Amerikaanse overheid allerlei argumenten uit de kast worden gehaald om dat duidelijk te maken lijkt mij ook niet meer dan logisch. Over de inhoud van die argumenten kun je dan vervolgens weer twijfels hebben, maar dat is wederom weer een andere discussie.
HermaHemie @harley16 maart 2023 10:44
Inderdaad, aangezien Amerika spioneert moet Amerika het toelaten dat iedereen op hun spioneert.

[Reactie gewijzigd door HermaHemie op 23 juli 2024 03:55]

Rembert @harley16 maart 2023 10:11
Goede vraag. Zou de VS ermee accoord kunnen gaan als TikTok in Europa gevestigd zou worden?
Ik heb ook het donkerbruine vermoeden dat de VS zelf wil kunnen doen waar het China van beticht, en dat het dus de Amerikanen helemaal niet gaat om het beperken van toegang tot data en datastromen. Door TikTok vanuit Europa te laten opereren is er grotere kans om die beperking wel succesvol op te leggen.
JustRob 16 maart 2023 08:30
Nu is het TikTok, straks zijn het andere Chinese technologieën zoals netwerk communicatie apparatuur of elektrische auto’s.

Ben benieuwd hoe ver de US hier mee wil gaan… en hoe snel Europa volgt.
The Zep Man
@JustRob16 maart 2023 08:37
Nu is het TikTok, straks zijn het andere Chinese technologieën zoals netwerk communicatie apparatuur of elektrische auto’s.
Niets mis mee dat het beheer van iets niet in Chinese handen is.

Stel dat ByteDance TikTok verkoopt in de VS aan een ander bedrijf. Dat andere bedrijf kan bijvoorbeeld een licentie afnemen op de software zodat deze het niet zelf hoeft te ontwikkelen (met de nodige eisen eraan om de overheid van de VS tevreden te stellen, zoals het aanleveren van broncode die het bedrijf in de VS zelf analyseert en in gebruik neemt om zo 'eigenaarschap' erover te houden).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:55]

CAPSLOCK2000
@The Zep Man16 maart 2023 11:40
Stel dat ByteDance TikTok verkoopt in de VS aan een ander bedrijf. Dat andere bedrijf kan bijvoorbeeld een licentie afnemen op de software zodat deze het niet zelf hoeft te ontwikkelen
Volgens mij wil de VS dat ze het hele bedrijf verkopen, niet alleen een licentie op de software.
Eerlijk gezegd vind ik jouw suggestie om alleen een licentie ver kopen mooier.
Niets mis mee dat het beheer van iets niet in Chinese handen is.
Ik ben het daar eigenlijk wel mee eens maar ik ben dan ook een groot voorstander van eigen beheer, los van de vraag hoeveel China er mee te maken heeft.

Als mijn intepretatie (dat ze het hele bedrijf moeten verkopen) klopt dan kan ik het daar eigenlijk niet mee eens zijn want waar trek je de grens?
Moet BE dan eisen dat TikTok verkocht wordt aan een Belgisch bedrijf?
Moet NL dan eisen dat TikTok verkocht wordt aan een Nederlands bedrijf?
Dat gaat natuurlijk niet.

Daarom vind ik het idee om een licentie te verkopen zo gek nog niet. Althans, vanuit het aspect dat ieder land z'n eigen regels wil opleggen.

Toch zie ik het niet zitten. Ik wil een groot een internationaal internet met sites die zich op de hele wereld richten en niet op een geografisch gebied. Het is zoveel beter als we kennis, resources, entertainment, etc met de hele wereld kunnen delen dan wanneer iedereen op z'n eigen eilandje zit.

De ontwikkeling dat sites steeds nationaler worden is mij dan ook een doorn in het oog. Helaas zie ik die richting als bijna onvermijdelijk omdat er geen "wereldregering" is en er dus altijd gebieden zijn waar de regels conflicteren met die van ander gebieden waardoor sites niet één wereldwijd beleid kunnen hebben.

Voor rechtstaat is het nodig om internet te nationaliseren zodat we wetten en rechtspraak enzo kunnen hebben op internet. Tegelijkertijd ben ik bang dat we daarmee enorm veel van de waarde van internet gaan vernietigen. Kijk maar eens hoe het nu gaat tussen China en het westen. We zien eigenlijk niks van elkaars internet. In China moeten ook hele goede programmeurs wonen die mooie software maken die wij nooit zien. In China zijn ook slimme wetenschappers, goede muzikanten, grappige comedians, etc en daar horen of zien we hier haast niks van, en andersom.
QJ8888 @CAPSLOCK200016 maart 2023 14:34
Chinese media contents zijn wel degelijk veel te vinden, ook op Youtube. Chinese search-engines en social media is ook hier vrij toegankelijk.
Daarnaast is het zo dat Microsoft gewoon in China zit. Bing is daar ook heel populair. Dus zolang men zich aan de nationale media regels houdt dan kan je gewoon in dat land vestigen zonder jezelf te moeten verkopen aan (partijen in) dat land.
CAPSLOCK2000
@QJ888817 maart 2023 12:31
Er is wel wat te vinden maar de meeste content staat gewoon op andere sites.
De meerderheid van de Chinezen komt nooit op youtube (als dat al mogelijk is) want ze hebben hun eigen videosites. Op zich zijn die sites inderdaad toegankelijk vanuit hier maar omdat er eigenlijk alleen Chinese content is komen we daar niet, er is niks te halen voor ons.

Het speelt natuurlijk ook een rol dat de meeste Chinezen nauwelijks Engels spreken en de meeste westerlingen helemaal geen Chinees. Dat kan je echter ook voor een hoop anderen zeggen. Op een site als Youtube kom ik veel meer content tegen uit Japan of Spanje dan uit China en dat is een beetje gek want ik spreek geen Japans of Spaans maar wel Chinees (Mandarijn).
Ondertiteling is heel normaal in China want ze spreken daar verschillende talen dus wat dat betreft zou de taalbarriere eenvoudig te overkomen moeten zijn.

Los van wat de reden precies is, de meeste mensen komen nooit verder dan hun "eigen" sites en dat vind ik jammer want dan kun je niet van elkaar leren.
Dus zolang men zich aan de nationale media regels houdt dan kan je gewoon in dat land vestigen zonder jezelf te moeten verkopen aan (partijen in) dat land.
Die nationale regels zijn precies wat het moeilijk maakt. Nationale regels afdwingen op een internationaal communicatiemedium is moeilijk. De enige manier om nationale regels af te dwingen is je isoleren van de rest van de wereld. Dat geldt net zo zeer voor Nederland als voor China als voor ieder ander land.
Ik weet helaas niet wat het alternatief is. Als Nederlander wil ik dat ik alleen met de Nederlandse wet te maken heb en wil ik niks te maken hebben met wetten van andere landen want die kan ik onmogelijk kennen en ik ben er toch niet aan gebonden want andere landen hebben geen mogelijkheid om mij te straffen als ik me niet aan hun wetten houdt. Tegelijkertijd vind ik dat ieder ander daar net zo veel recht op heeft.

Dat probleem is niet helemaal nieuw, handelaren, zeevaarders en telefoonnetwerken hebben er langer mee te maken maar dat was altijd het domein van grote bedrijven en overheden. Nu worden ook gewone burgers in hun eigen woonkomer er bij betrokken.

Ik snap waarom de dingen gaan zoals ze gaan maar wordt er niet blij van. We zullen internationale afspraken moeten gaan maken over hoe we hier mee om gaan, net zoals er ook internationale wetten zijn voor zeevaart. Maar dit onderwerp gaat zo veel verder dat ik niet weet hoe die afspraken er uit moeten zien zodat iedereen er een beetje vrede mee kan hebben.
Frame164 @JustRob16 maart 2023 08:54
Ik ben benieuwd wat de reacties zullen zijn als Nederland of de EU bedrijven als Meta zou verplichten om delen van hun bedrijf aan een Europees bedrijf moet verkopen zodat we onze wetgeving kunnen handhaven. Dan is de reactie ongetwijfeld redelijk positief. Maar omdat het een Chinees bedrijf en de VS betreft wordt er moeilijk over gedaan.
DeDooieVent @Frame16416 maart 2023 08:56
ach, die vergelijking gaat wat scheef he, beter kun je je afvragen wat westerse bedrijven zouden doen wanneer ze zich moeten houden aan de Chinese eisen. Wat dat betreft is China geen enkele haar beter en kan ik dit soort dingen niet anders dan toejuichen. China stelt zich niet echt op als een betrouwbare partij, is wat genocide betreft net zo erg of erger dan Rusland, dus ja, met zulke landen wil je eigenlijk niets te maken hebben.
Robby517 @DeDooieVent16 maart 2023 09:23
Neen die vergelijking gaat niet scheef, de VSA heeft exact dezelfde wetgeving als deze waarover ze klaag ivm TikTok, en die wetgeving heeft ook invloed op europeanen, vandaar het hele privacy shield debacle. Het wordt hoogtijd dat de EU onze privacy langs alle kanten garandeert en dit soort maatregelen gaat opleggen aan zowel Amerikaanse als Chinese bedrijven.
Ted_W @Frame16416 maart 2023 09:20
De vergelijking gaat scheef omdat de achterliggende reden verschillend is. Als de EU dit zou doen, dan doet de EU dit vooral vanuit privacy redenen en daarom zal dit worden toegejuicht. De hele 'oorlog' van de VS tegen China is vooral bedoeld om de hegemonie van Amerikanen te behouden, alleen wordt het vaak verpakt met argumenten als veiligheid, mensenrechten, etc. Dat is de reden waarom meer mensen daar moeite mee hebben denk ik.
Zyphlan
@Ted_W16 maart 2023 14:51
China is vooral bedoeld om de hegemonie van Amerikanen te behouden, alleen wordt het vaak verpakt met argumenten als veiligheid, mensenrechten, etc.
We negeren even de genocide , south china sea , covid perikelen.

De CCP heeft dit echt volledig aan zichzelf te danken. Ze zijn juist dankzij het westen toegelaten in de WTO en dat heeft de groei in china zover gekregen ipv meedoen wouden ze alleen de vruchten plukken en niet de lasten.
China’s behavior toward the WTO and its trading partners is that of a nation that knew what it had to promise to enter the organization, but its subsequent actions have demonstrated it never intended to keep those promises.
https://itif.org/publicat...-wto-commitments-and-its/
Ted_W @Zyphlan16 maart 2023 15:03
Ik negeer het niet en sta er zeker ook niet achter wat ze daar allemaal uitspoken. Ik zeg alleen dat de voornaamste reden om China aan te pakken te maken heeft met het behoud van de macht van de VS. En niet covid, south china sea of genocide of andere erge dingen op de wereld. Dat zijn gewoon 'marketing' verhalen. Andere hadden ze Saudi Arabië, Israël en nog een aantal landen delzelfde behanding gegeven.
Blokker_1999
@JustRob16 maart 2023 09:30
Europa zal minder snel volgen. De VS ziet vooral zijn eigen dominantie in de wereld stilaan verdwijnen en een partner opkomen die hun gelijke is. Dat jaagt hen schrik aan, hun dominantie staat op het spel.

En dan krijg je dit soort van acties. Probleem is dat wat de VS probeert te doen niet zal werken. China heeft sowieso al een veel grotere interne afzetmarkt, maar ook internationaal zijn er heel veel landen die zich niet laten vastzetten door wat de VS wenst. Of het nu in Azie is, het Midden Oosten of Afrika. En hoewel die landen vaak minder welvarend zijn, is het meer dan voldoende voor China om hun machtspositie in de wereld verder uit te bouwen.

We zullen naar een economische koude oorlog toe evolueren, en ik denk niet dat we daar in het westen echt blij van gaan worden.
JustRob @Blokker_199916 maart 2023 10:06
Ik denk dat je de macht van Amerika hier onderschat en de hele situatie met ASML is kinderspel met wat er nog gaat volgen...
HermaHemie @JustRob16 maart 2023 10:45
Helemaal eens. We moeten stoppen met onze bondgenoten te volgen en vooral onze vijanden vrij spel geven.
Iblies @JustRob16 maart 2023 10:53
Je bedoelt ook…. europese goederen ?

Altijd fascinerend dat “the land door the free” helemaal niet land of the free is.


Zo bestaat er al jarenlang discussie over vb auto’s en staal.


Ook een van de redenen waarom ik het van de zotte vind dat we hier oa whatsapp, google, chrome en edge gebruiken. Die technieken zijn al dusdanig ver gevorderd dat ze een appel en ei kosten maar het geld gaat nog steeds massaal de grens over.
NV2013 16 maart 2023 08:32
Zou de VS dit ook accepteren als de Amerikaanse techreuzen dit moesten doen in China. Denk dat het weinig met veiligheid te maken, maar met pingels.
GekkePrutser @NV201316 maart 2023 08:43
Dit is ook al zo eigenlijk. Een Amerikaans bedrijf mag in de praktijk alleen in China verkopen als ze daar een joint-venture aangaan met een Chinees bedrijf en hun intellectueel eigendom daarmee delen. Anders krijg je de benodigde vergunningen gewoon niet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 03:55]

Frame164 @NV201316 maart 2023 08:48
VS bedrijven (en alle niet-Chinese bedrijven) hebben al te maken het hele strenge regelgeving over ownership e.d. Ieder niet-Chinees bedrijf moet minstens een joint-venture hebben met een Chinees bedrijf om iets te mogen doen.
PearlChoco @NV201316 maart 2023 09:04
Euh, Facebook en co zijn al verboden in China. Dus eigenlijk niet zo raar moesten de VS Tiktok verbieden.
HermaHemie @NV201316 maart 2023 10:46
Hallo Chang, je weet dat je geen toegang hebt tot al die Amerikaanse services, dus waarom doe je alsof dat wel zo is? Krijg je zoveel betaald om hier te shitposten?
SideShow118 16 maart 2023 11:14
Hoop dat Europa hetzelfde pad volgt maar dan wel met de intentie om het ongelijke speelveld tussen de EU en China omver te werpen.

Het is absurd hoeveel mensen dit op fundamentele gronden verdedigen terwijl elk buitenlands bedrijf in China gedwongen wordt aan regels te voldoen die andersom gewoon niet bestaan. Daar moet een einde aan komen als China zich wilt scharen als gelijke partner tegenover de EU.

Wat de Amerikanen allemaal aan het doen zijn moeten ze zelf weten maar wij als Europa moeten erop inzetten dat China een gelijke partner wordt en niet afgestoten wordt uit een soort idiote angst voor het onbekende.

De regels voor EU bedrijven die in China zaken willen doen moeten hetzelfde zijn als Chinese bedrijven die in de EU zaken willen doen. Dat is niet aan de orde en op basis daarvan vind ik het prima om daarvoor TikTok eens aan te pakken.

Bijvoorbeeld: Prima dat de Chinezen een belang kopen in de Rotterdamse haven als een Duits bedrijf ook belangen kan kopen in Chinese havens. Mag niet? Dan ook niet bij ons.

Maar puur TikTok pakken om China tegen zijn schenen te schoppen op basis van hypocriet gedoe zoals de Amerikanen lijken te doen heeft wat mij betreft geen enkele waarde in het grotere geheel.

[Reactie gewijzigd door SideShow118 op 23 juli 2024 03:55]

Ted_W @SideShow11816 maart 2023 14:55
Zoals je ook aangaf ben ik ook voor een gelijke speelveld als het gaat om handel. De vraag is in hoeverre we echt willen dat er een gelijke speelveld komt. Voor velen is China een land waar alleen goedkope namaak spullen vandaan komen en mensen zullen nooit accepteren dat hetzelfde product uit China, ook al is het gelijkwaardig, hetzelfde kost als een Europees product. Lonen en wetten (arbeid en milieu bijvoorbeeld) zijn in China totaal anders dan hier, dat is ook precies de reden waarom westerse bedrijven massaal die kant op waren gegaan. Ze vinden het ook prima dat het speelveld nooit gelijk wordt, want dan kunnen ze er van blijven profiteren. De acties van de VS is er ook gericht dat het speelveld nooit gelijk zal worden. Dus ja, gelijke speelveld is een mooi streven, maar ik zie het niet gauw gebeuren.
LurkZ @Ted_W16 maart 2023 15:36
"Gelijk speelveld" = "concurrentie uitschakelen"
Als bv Apple zegt "Wij willen een gelijk speelveld op de telefoonmarkt" dan pleiten ze niet om het makelijker te maken voor bv Oppo, en Samsung. Het tegenovergestelde.
Fermion 16 maart 2023 08:32
Best wel bizar dit, het dwingen tot verkoop van een bedrijf.
Frame164 @Fermion16 maart 2023 08:50
Dit is weer de typische dubbele moraal op Tweakers. Als Biden had gezegd dat Meta of Alphabet verplicht bepaalde onderdelen moet verkopen had men op dit forum staan juichen.

Maar dwingen tot verkoop in het algemeen gebeurt al sinds mensenheugenis. Ook particulieren kunnen verplicht worden om zich uit te laten kopen als er bijvoorbeeld bouwprojecten zijn waarvoor iets bestaands moet wijken (en dat is vaak ook nog eens financieel aantrekkelijk).

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 23 juli 2024 03:55]

gimbal @Frame16416 maart 2023 09:49
Ik zou willen dat er eens een dergelijk bouwproject gepland zou worden in mijn wijk :) Helaas is het niet te vergelijken met een online dienst.
Alxndr @Frame16416 maart 2023 10:07
Wat is het dubbele deel? Ik geloof dat over het algemeen men hier alle data hongerige sociale media etc en andere bedrijven veracht. Of het nu meta of bytedance is.
Dutch_CroniC @Fermion16 maart 2023 08:40
Hier niet anders m.b.t. de boeren..
The Zep Man
@Fermion16 maart 2023 08:50
Er hoeft niets verkocht te worden. Het bedrijf mag zich ook terugtrekken uit de betreffende markt.
Tintel
@Fermion16 maart 2023 09:14
ja inderdaad - vreemder is dat niet gewoon verboden wordt wat ze doen. Maar nu mogen ze verder gaan met wat ze doen maar dan onder een andere paraplu... |:(
Op zich laten ze zich wel mooi kennen "Om u, de burger, te beschermen zullen anderen niet langer uw gegevens inpikken en uw privacy negeren, maar zullen we dat gewoon weer zelf doen". O-)
JoepPannekoek 16 maart 2023 08:34
Dacht dat dat al onder Trump doorgevoerd was. Grappig om te zien hoe anders media reageert op het idee van TikTok verbieden onder Trump en Biden...
cold_as_ijs @JoepPannekoek16 maart 2023 09:15
Dat ligt volledig aan Trump zelf door steeds van de hoge toren te blazen en met iedereen tegelijk ruzie te lopen zoeken. Biden doet dit gewoon allemaal tactischer en meer op de achtergrond. Om een voorbeeld aan te halen zijn de importheffingen op staal, waar Trump deze invoerde voor zowel China en alle “bevriende” landen. En dit terwijl hij daarnaast regelmatig artikel 5 vol in de media in twijfel trekt en ook nog eens met Poetin lag te vozen ;).
Biden spreekt zich kei hard uit voor de NAVO, kei hard tegen Poetin, staal tarieven terug heeft gedraaid voor bevriende landen.
Overigens zal de rechtse media in eigen land er waarschijnlijk negatief tegen uitspreken vermoedelijk, te laat en niet hard genoeg….. :D
loekf2 @JoepPannekoek16 maart 2023 08:49
Deels. Tiktok werd "gedwongen" om servers van Oracle (Cloud) te gebruiken:

https://www.theverge.com/...cerns-data-privacy-remain
jmsaow 16 maart 2023 09:29
"Een Chinese veiligheidswet verplicht bedrijven in dat land om dergelijke gegevens af te staan als ze daartoe worden verzocht.".

Dat is toch precies gelijk aan de wetgeving van de Amerikanen. Ik heb nog geen enkel bewijs gezien dat de Chinese overheid dit ooit heeft uitgevoerd m.b.t. niet Chinese staatsburgers, maar de Amerikaanse overheid doet dit regelmatig via hun NSA en speciale rechters.

Wanneer wordt Brussel eens wakker??????
pepsiblik @jmsaow16 maart 2023 09:55
Dat is niet hetzelfde. In de VS komt er een onafhankelijke rechter aan te pas en hebben burgers het recht om besluiten aan te vechten. In China is het slikken of naar een heropvoedingskamp.
Ted_W @pepsiblik16 maart 2023 11:25
Behalve als het om nationale veiligheid gaat, dan hoeft het niet. En die kaart wordt nogal vaak getrokken. En ik denk ook niet dat het veel zin heeft voor TikTok om naar een onafhankelijke rechter te stappen om dit aant te vechten. Als de VS erop uit is om TikTok te verbieden, dan gebeurt het vroeg of laat toch wel.
pepsiblik @Ted_W16 maart 2023 13:57
Het heeft zin voor het individu en ook voor TikTok. In de VS zijn genoeg rechtzaken gevoerd met betrekking tot data om te zien dat de overheid lang niet altijd aan het langste eind trekt. En dat soort tekenen zijn er in China absoluut niet.
Ted_W @pepsiblik16 maart 2023 14:36
Het gaat hier niet om een individu (die overigens ook niks kan beginnen tegen de NSA als nationale veiligheid om de hoek komt kijken). Het is puur onderdeel van de machtsspel tussen de VS en China wat verder niks te maken heeft met privacy van Amerikanen.
jmsaow @pepsiblik16 maart 2023 14:53
De werkelijkheid is toch heel anders. De rechters die daar over gaan zijn helemaal niet transparant en houden alles geheim.

Jij gelooft zeker ook dat als racisme wettelijk verboden wordt dat dan ook niet meer voor komt?
pepsiblik @jmsaow16 maart 2023 17:37
Die vergelijking slaat natuurlijk als een tang op een varken.
LurkZ @pepsiblik16 maart 2023 15:30
Een rechter heeft niets te vertellen over wat NSA doet.
Idem met de overheid.
Wetten, debatten, wie trapt daar nog in?
basset 16 maart 2023 08:53
Interessant hoe software de wereld veranderd en hoe de politiek hier mee om gaat.

Voor 99% van de mensen maakt het niet zoveel uit, waar je data staat of wat er mee gedaan wordt door overheden. Maar alle grootmachten maken misbruik van "Big Data" als ze de mogelijkheden hebben, om het in te zetten voor spionagedoeleinden. EN uiteindelijk is spionage alleen maar om technologie van elkaar te stelen en defensie informatie te vergaren in vredes en oorlogstijd.

Ondanks dat de wereld zo klein is geworden is het jammer dat we niet onze verschillen opzij kunnen zetten. Het legt alleen de verschillen nog meer bloot. Want vroeger begrepen we elkaar niet door onwetendheid en dachten we dat we van elkaar kunnen leren.........en kijk eens hoe fantastisch we van elkaar leren. Ja die laatste was cynisch.

Hoewel als ik kijk naar jonge mensen, zie ik dat er wel steeds meer begrip is voor elkaar, helaas hebben de oudjes het voor het zeggen en worden er nog teveel hersenen gespoeld.
jwal 16 maart 2023 09:47
Biden kwam aan de macht en zette onmiddelijk een streep door de tiktok ban die Trump had ingevoerd. Spoel 2 jaar vooruit en nu is de Biden regering op hetzelfde punt aangeland als waar Trump mee bezig was, gedwongen verkoop bekijken van tiktok in de vs.
Politiek is zo inefficient door partijbelangen.
Dark Angel 58 16 maart 2023 10:19
Ik denk dat Bytedance hiermee niet akkoord gaat, maar ze gaan TikTok wel afsplitsen, omdat TikTok voor Bytedance winstgevend is.... dus waarom zou je het verkopen???

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