Het leek met een sisser af te lopen: de Amerikaanse regering wilde TikTok verbieden, maar het kon ook zijn Amerikaanse tak verkopen aan een bedrijf uit de VS om daaraan te ontkomen. Dat lijkt nu alsnog te gebeuren: niet in de VS, maar in India.

Het centrale punt in de VS en in India is hetzelfde. TikTok is een steeds populairder sociaal medium, maar eigenaar ByteDance is Chinees en dus komt gebruikersdata in Chinese handen terecht. Dat is onwenselijk, en dus is een constructie nodig om ervoor te zorgen dat bedrijven uit eigen land de koers kunnen bepalen van TikTok en toe kunnen zien op waar data heen gaat.