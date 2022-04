'ByteDance mist waarschijnlijk deadline voor voorstel over verkoop TikTok'

Het Chinese bedrijf ByteDance mist waarschijnlijk de deadline van komende dinsdag om bij de regering van de Verenigde Staten een voorstel in te dienen voor de verkoop van de Amerikaanse tak van TikTok. De regering van president Donald Trump heeft gezegd dat er geen uitstel komt.

ByteDance onderhandelt met Oracle en Microsoft, claimt financieel persbureau Bloomberg. Die onderhandelingen lopen nog steeds, ondanks dat de Chinese regering nieuwe regels heeft ingesteld. Die schrijven voor dat Chinese bedrijven toestemming nodig hebben voor het exporteren van onder meer algoritmes voor het personaliseren van content. TikToks algoritme valt daar onder.

Als ByteDance de deadline mist, zou de regering van Trump TikTok willen verbieden vanaf volgende week zondag, 20 september. Als dat gebeurt, zouden Apple en Google de app uit hun downloadwinkels moeten halen in de VS. De app zal vermoedelijk wel blijven werken voor bestaande gebruikers, maar dergelijke details zijn nu nog niet bekend.

De regering-Trump wil dat ByteDance de Amerikaanse activiteiten van TikTok verkoopt aan een bedrijf uit de VS. Overheidsorgaan CFIUS was al in onderhandeling met ByteDance en is minder streng. De deadline van CFIUS loopt af in november en volgens CFIUS is verkoop misschien niet nodig.

President Trump liet op 14 augustus weten dat TikTok nog 90 dagen had om zijn Amerikaanse divisie te verkopen of er een spin-offbedrijf van te maken. De Amerikaanse regering maakt zich wellicht zorgen over de mogelijkheid dat gebruikersdata doorgespeeld kan worden naar de Chinese regering. Het bevel kan echter ook gemotiveerd zijn vanuit de handelsoorlog waarin de twee landen verwikkeld zijn. TikTok is al verboden in India.