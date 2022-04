Huawei kondigt Matebook 14 met 1440p-scherm en startprijs van 999 euro aan

Huawei brengt in oktober de Matebook 14 en de Matebook X Pro op de Belgische markt uit. Op de Nederlandse site van de fabrikant staan de 2020-edities van deze laptops inmiddels al. Huawei levert de Matebook 14 hier niet met Ryzen-cpu's.

De MateBook X Pro heeft een 13,9"-paneel met een resolutie van 3000x2000 pixels. De laptop is 14,6 mm dik en weegt 1,33 kg. Ten opzichte van de eerdere versie heeft de processor een upgrade gehad naar de Core i7-10510U en ook levert Huawei de laptop in Nederland met een Core i5-10210U. Dit zijn nog processors van Intels Comet Lake-generatie van vorig jaar. Inmiddels heeft Intel de Tiger Lake-generatie aangekondigd. De gpu is nog steeds de GeForce MX250 van Nvidia. In België start de verkoop in oktober voor 1899 euro en daarbij gaat het om de Core i7-versie. In Nederland staat ook de Core i5-variant voor 1500 euro op de site.

De MateBook 14 2020 heeft een 14"-scherm met resolutie van 2160x1440 pixels. Deze laptop is 15,9mm dik en weegt 1,49 kilogram. De versie met Core i7-10510U, 16GB ram, ssd van 512GB, Nvidia GeForce MX350 en touchscreen kost 1299 euro, de variant met i5-10210U, 8GB, ssd van 512GB en MXX350 kost 999 euro. In de Verenigde Staten en enkele andere landen verschijnt de Matebook 14 ook met AMD Ryzen 4000H-processors, maar in Nederland en België is dat vooralsnog niet het geval.