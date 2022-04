Foto toont doos en specificaties van eerste Huawei-laptop met Kirin-soc

Er is een foto verschenen van de Huawei L410. Dat zou de eerste Huawei-laptop zijn met een eigen Kirin-soc aan boord. De doos toont diverse specs van de aankomende laptop, die alleen voor de Chinese markt bedoeld lijkt.

Huawei maakt al jaren laptops, maar die zijn tot nu toe alleen uitgerust met Intel- en AMD-processors. De L410 zou een Kirin 990 krijgen, zo vermeldt de doos volgens een Weibo-post van een bekende leaker. De Kirin 990 verscheen voor het eerst een jaar geleden in de Mate 30 pro-smartphone en had daarin twee ARM Cortex A76-kernen op maximaal 2,9GHz, twee A76-kernen op maximaal 2,4GHz en vier A55-kernen op maximaal 2,0GHz, bijgestaan door een Mali-G76 MP16-gpu op 600MHz. TSMC maakte de soc op zijn 7nm-lijn, deels met euv.

De laptop heeft 8GB aan geheugen en een ssd van 512GB. De laptop is voorzien van een 14"-scherm. De grootte van de laptop staat er niet op, maar het hele pakket is 2,25kg volgens de verpakking. De laptop draait geen Microsoft Windows zoals Huawei-laptops in westerse landen, maar het Chinese, op Linux gebaseerde Deepin OS 20. Later zou de laptop ook Huaweis eigen HarmonyOS moeten draaien, een besturingssysteem dat vooralsnog op Android gebaseerd is.

Er ging al eerder een gerucht dat Huawei eigen socs zou willen gebruiken voor laptops en desktops en de L410 is daar het eerste voorbeeld van. Apple stapte dit najaar over op eigen Arm-socs met de nieuwe MacBook Pro, MacBook Air en Mac Mini.