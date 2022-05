Hands-onvideo toont wijzigingen in bediening Huawei HarmonyOS

Een hands-onvideo toont de wijzigingen in de bediening van Huawei's besturingssysteem HarmonyOS voor telefoons. Huawei heeft onder meer de werking van de notificatiebalk gewijzigd ten opzichte van Android-uitgave Emui.

Een veeg vanaf de rechterbovenkant van het scherm naar beneden geeft een menu met toggles, terwijl een veeg vanaf de linkerbovenkant leidt naar een zoekvenster, zo blijkt uit de video. In het midden naar beneden vegen laat binnengekomen notificaties zien, zoals gebruikelijk is in Android.

De interface ziet er verder hetzelfde uit als in Emui, Huaweis Android-uitgave. Dat is niet verwonderlijk: de bèta van HarmonyOS bleek eerder een geforkte versie van Android, zo schreef Tweakers in een Plus-artikel. Het forken voorkomt dat de fabrikant een heel mobiel besturingssysteem vanaf de grond aan moet opbouwen.

HarmonyOS moet later deze lente uitkomen voor bestaande telefoons en later ook verschijnen op nieuwe modellen. Op termijn zou het moeten gaan om een gedistribueerd besturingssysteem: het OS zou tegelijkertijd op meerdere apparaten draaien. De bedoeling daarbij is dus dat die apparaten naadloos met elkaar kunnen communiceren en softwarematig veel elementen delen. Dat is nu nog niet het geval.