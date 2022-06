Huawei wil volgende week eerste apparaten met HarmonyOS presenteren

Huawei wil volgende week de eerste apparaten met het eigen besturingssysteem HarmonyOS presenteren. Dat blijkt uit een post op Weibo. De presentatie staat gepland voor woensdag 2 juni, zo blijkt uit de informatie.

De aankondiging van de livestream zit in een korte video op Weibo. Die laat eerst een Huawei-logo zien bij het opstarten, waarna een HarmonyOS-logo verschijnt. De video vertelt verder niets over de apparaten waar het besturingssysteem op komt te staan.

Het eerste product zou een tablet zijn, de MatePad 2. Tot nu toe zijn er geen nieuwe producten of updates verschenen met HarmonyOS: het besturingssysteem is alleen nog in bèta. De Chinese fabrikant wil dat eind dit jaar 300 miljoen apparaten het OS gaan draaien, waarvan 200 miljoen na een update. In interface en werking is het nieuwe besturingssysteem gelijk aan Emui, Huaweis Android-skin, met een paar wijzigingen.

Op termijn zou het moeten gaan om een gedistribueerd besturingssysteem: het OS zou tegelijkertijd op meerdere apparaten draaien. De bedoeling daarbij is dus dat die apparaten naadloos met elkaar kunnen communiceren en softwarematig veel elementen delen. Dat is nu nog niet het geval. De livestream vindt woensdagavond Chinese tijd plaats. Dat is woensdagmiddag in de Benelux.