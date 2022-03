Huawei brengt MatePad Pro met 12,6"-oledscherm en HarmonyOS uit in Duitsland

Huawei heeft een nieuwe 12,6"-versie aangekondigd van de MatePad Pro. De tablet heeft een oledscherm, 8GB RAM, 256GB opslag en een 10.000mAh-accu, en draait op HarmonyOS 2.0. De tablet komt op 13 juni in Duitsland uit voor 799 euro. Wanneer Nederland volgt, is nog onbekend.

De nieuwe tablet is vooralsnog alleen aangekondigd voor de Duitse markt, schrijft Notebookcheck. De belangrijkste verandering ten opzichte van de oude MatePad Pro en de 5G-versie uit 2020 is dat de nieuwe versie groter is. De tablet krijgt een 12,6"-oledscherm met een beeldverhouding van 16:10 en een helderheid van 400cd/m², met een verversingssnelheid van 60Hz.

Intern krijgt de tablet ook een upgrade. De Kirin 990 van de vorige editie wordt vervangen door een Kirin 9000-chipset. De tablet krijgt 8GB ram en 256GB opslagruimte, dat kan worden uitgebreid met Huaweis eigen geheugenkaartjes. De tablet heeft een 10.000mAh-accu en wordt geleverd met een 40W-lader om de tablet relatief snel op te laden.

De MatePad Pro krijgt een primaire camera van 13 megapixel en een ultrawide camera van 8 megapixel. Aan de schermkant zit een 8-megapixelselfiecamera voor videobellen. De tablet heeft Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 en gps, maar vooralsnog zonder mobiele verbinding via simkaart of eSIM. De tablet draait vanwege alle handelsrestricties tegen Huawei op Huaweis eigen besturingssysteem HarmonyOS en heeft geen Google Play Store, maar Huaweis eigen AppGallery.

De MatePad Pro moet naar verwachting 13 juni uitkomen in Duitsland en zal te koop zijn vanaf 799 euro. Wie de tablet voor 17 augustus koopt, krijgt gratis een magnetisch toetsenbord en M-Pencil bijgeleverd, die beide normaal 248 euro kosten. Wanneer de tablet wereldwijd beschikbaar komt en ook in Nederland uitkomt, is nog niet bekend. Dat heeft deels ook te maken met beperkte beschikbaarheid van de Kirin 9000-chips als gevolg van het wereldwijde chiptekort.