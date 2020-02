Huawei brengt 5g-varianten van MatePad Pro-tablet uit voor 799 en 949 euro

Huawei heeft de MatePad Pro-tablet officieel aangekondigd en de europrijzen bekendgemaakt. De versies van de tablet met 5g-ondersteuning gaan 799 en 949 euro kosten, waarbij het enige verschil de opslagruimte van respectievelijk 256 en 512GB is.

De nieuwe high-end tablet werd eerder al in China gepresenteerd en bevat de Kirin 990. Deze soc heeft vier Cortex-A76-cores, waarvan er twee hoog geklokt zijn, en vier zuinige A55-cores. Het Amoled-scherm heeft een diagonaal van 10,8", heeft een 16:10-verhouding met een resolutie van 2560x1600 pixels en een pixeldichtheid van 280 pixels per inch. Volgens Huawei kan het scherm de volledige dci-p3-kleurruimte weergeven, bedraagt de piekhelderheid 540cd/m² en de contrastverhouding 1500:1.

In de tablet zit een cameragat voor de frontcamera, die een resolutie van acht mexapixel heeft; de camera op de achterkant is een exemplaar met een resolutie van dertien megapixel. In de behuizing zitten vier speakers, de tablet weegt 460 gram, heeft afmetingen van 159x245x7,2mm en beschikt over een accu met een capaciteit van 7250mAh. Verder is er ondersteuning voor 40W-snelladen.

De verschillende varianten van MatePad Pro ondersteunen de M-Pencil die automatisch wordt opgeladen en via bluetooth wordt verbonden als de gebruiker de stylus op de tablet legt. Ook is er een bijbehorend-los toetsenbord beschikbaar, Smart Magnetic Keyboard. Deze is ook via bluetooth te verbinden.

De nieuwe MatePad Pro-tablets zonder 5g-ondersteuning komen in april uit voor prijzen tussen de 550 en de 700 euro. Huawei brengt de varianten met 5g uit in juni. De M-Pencil kost los 99 euro en het toetsenbord krijgt een prijskaartje van 129 euro.