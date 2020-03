Huawei brengt P Smart Pro-smartphone met Google-diensten uit in Nederland

Huawei brengt de in december aangekondigde smartphone P Smart Pro vrijdag uit in Nederland voor 299 euro. Het model, een afgeleide van eerder verschenen Huawei-telefoons, heeft Google-diensten aan boord en komt uit met Android 9.

De P Smart Pro heeft een lcd van 15x7cm met een diagonaal van 6,59", een resolutie van 2340x1080 pixels en een verhouding van 19,5:9. De smartphone heeft een Kirin 710F-soc van Huaweis chipdivisie HiSilicon; telefoons met de Kirin 710F en dit scherm waren al goedgekeurd voor het handelsverbod van de Amerikaanse overheid vorig jaar mei inging. Vandaar dat Huawei de telefoon met Android 9 uitbrengt.

De telefoon heeft 6GB werkgeheugen en 128GB aan ufs 2.1-opslag. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en kan met 10W worden opgeladen. Het toestel heeft een primaire camera van 48 megapixels, vermoedelijk de Sony IMX586 die in veel midrange-telefoons zit. Die heeft een 1/2"-sensor van 30 vierkante millimeter. Er is ook een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een camera om diepte in te schatten. De frontcamera zit in een pop-up en heeft een maximale resolutie van 16 megapixels. De vingerafdrukscanner zit in de knop aan de zijkant.

De P Smart Pro komt vrijdag uit voor 299 euro. Het toestel was al sinds december verkrijgbaar in andere Europese landen en was zodoende al langer verkrijgbaar in Nederland, vermoedelijk via grijze import. Huawei brengt inmiddels toestellen met en zonder Google-apps uit in Nederland. De Honor 9X en deze P Smart Pro hebben Google-diensten wel aan boord, terwijl onder meer Honor 9X Pro, Mate 30 Pro en aankomende Mate Xs en P40-telefoons geen Google-diensten aan boord hebben.