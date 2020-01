Render toont vermoedelijke Huawei P40 Pro-smartphone

Er is een render verschenen van wat de Huawei P40 Pro zou worden. De telefoon lijkt veel op het toestel dat in een andere render P40 heet, maar onder meer bij de cameraset-up zijn verschillen tussen beide smartphones te zien.

De render komt een dag nadat diezelfde site een afbeelding toonde van de P40. De renders verschillen onderling. Die van de P40 toont de telefoon van meer kanten en heeft een veel hogere resolutie. De P40 Pro heeft volgens de render van 91Mobiles achterop vier cameralenzen zitten, waarvan drie onder elkaar en een ernaast. De onderste van de drie cameralenzen aan de linkerkant lijkt een periscopische lens te hebben, te zien aan de vierkante vorm. De P40 heeft die niet.

Aan de voorkant zit volgens de site een gebogen scherm, hoewel het gezien de afbeelding niet gaat om een watervalscherm met een buiging van 88 graden, zoals op de Mate 30 Pro. Andere specificaties zijn nog niet duidelijk, hoewel Huawei de telefoon vermoedelijk voorziet van een Kirin 990-soc van HiSilicon. Dat is de soc die ook in de Mate 30 zit. 91Mobiles claimt dat de P40 een scherm van rond 6,2" heeft, terwijl de P40 Pro op 6,7" zou uitkomen.

Inmiddels meldt MySmartPrice dat Huawei de voorwaarden van zijn diensten heeft aangepast om in de toekomst advertenties te kunnen tonen. Huawei noemt dat Huawei Ads. Het is nog onbekend of die in Android-uitgave Emui komen. Andere fabrikanten als Realme en Xiaomi doen dat al.