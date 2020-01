Render toont dat Huawei P40 Pro 240mm-cameralens heeft

Een render van telecomjournalist Evan Blass laat zien dat de Huawei P40 Pro zou beschikken over een 240mm-lens in 35mm-equivalent. Dat zou ongeveer '9x zoom' mogelijk maken ten opzichte van de primaire camera van een reguliere smartphone.

De tekst op de achterkant van de telefoon vertelt, zoals altijd bij Huawei-telefoons, iets over de cameraspecs. Die tekst toont een zoombereik van 18mm tot 240mm en een diafragma van f/1.8 tot f/4.0. Die laatste twee gaan vermoedelijk over dezelfde telelens; een diafragma van f/4.0 komt bij smartphones weinig voor en duidt op een relatief kleine lensopening en een lang brandpunt. Die informatie komt overeen met een eerder gerucht over de P40 Pro.

De render toont bovendien dat het camera-eiland aan de achterkant ruimte biedt aan vijf camera's. Een daarvan is een camera met ultragroothoeklens met 18mm in 35mm-equivalent. Die zet Huawei nu al anderhalf jaar op zijn high-end telefoons. De telefoon heeft waarschijnlijk ook een reguliere primaire camera. De functie van de twee andere camera's is niet bekend. Een telelens met een minder bereik zou kunnen; de Xiaomi Mi Note 10 heeft ook twee telelenzen. Huawei gebruikt op sommige modellen ook macrocamera's en dieptesensors.

Blass vermeldt dat de achterkant zal zijn gemaakt van keramiek, een materiaal dat tot nu toe alleen op beperkt verkrijgbare edities van smartphones te zien was. Xiaomi gebruikte keramiek voor een Mi Mix-model enkele jaren geleden, terwijl Samsung het gebruikte voor de duurste variant van zijn Galaxy S10+ vorig jaar.

Het is niet de eerste render van de telefoon die online verschijnt. Donderdag publiceerde 91Mobiles al een render, maar die had een veel lagere resolutie en toonde dus minder details, onder meer van de camera's. Huawei heeft niet gereageerd op de publicaties. De fabrikant presenteert zijn P-telefoons doorgaans in maart. De telefoon kan voor zover nu bekend bij release geen Google-diensten draaien vanwege het handelsverbod.