Microsoft voegt grafische functie toe aan Rekenmachine in Windows

Microsoft voegt een grafische functie toe aan de Rekenmachine-app in Windows. De calculator kan meerdere formules plotten en gebruikers kunnen vervolgens variabelen aanpassen om te kijken hoe dat de uitkomsten beïnvloedt.

De functie komt voor volgend schooljaar in Windows 10 en Windows 10S, zegt Microsoft. De feature is gericht op studenten. Docenten kunnen, bijvoorbeeld bij een toets of oefening, de functie uitzetten voor studenten, zo verzekert Microsoft. De functie is al verkrijgbaar voor gebruikers in het Insiders-programma en zal voor het volgend schooljaar in de stabiele versie van Windows zitten, zegt Microsoft.

Microsoft wijst erop dat het de code voor de Rekenmachine als opensourceproject op GitHub heeft gezet en als gebruikers functies vinden missen, kunnen ze die zelf schrijven en toevoegen aan de app. Door de publicatie op GitHub vorig jaar was al bekend dat Microsoft werkte aan het idee voor een grafische rekenmachine-functie.